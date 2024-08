Olimpíadas 2024: Duda e Ana Patrícia superam japonesas e avançam às quartas de final em Paris

As brasileiras Ana Patrícia e Duda estão garantidas nas quartas de final das Olimpíadas de Paris no vôlei de praia. A dupla despachou as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a 0 sem dificuldades na tarde desta segunda-feira (5). As parciais do jogo foram 21/15 e 21/16.

Duda foi a maior pontuadora da dupla brasileira no jogo, com 19 pontos. Bem organizadas e entrosadas na partida, as brasileiras controlaram o duelo desde o início. Duda estava inspirada, com ataques fortes e consistentes, a jogadora comandou a vitória no primeiro sit. Na parcial, o Brasil chegou a ter o dobro de pontos das japonesas. Com isso, a dupla fechou em 21 a 15.

No segundo set o cenário se repetiu. As brasileiras estavam bem mais a vontade na quadra do Torre Eiffel e controlaram a parcial. As japonesas ainda tentaram uma reação na reta final, com três pontos seguidos. No entanto, Ana Patrícia e Duda estavam muito a frente do placar e fecharam em 21 a 16.

Duda fez 19 pontos no jogo (REUTERS/Esa Alexander)

Ana Patrícia e Duda são a dupla número 1 do mundo e favorita para subir ao pódio nos Jogos de Paris. Agora, as jogadoras vão encarar as letãs Tina e Anastasija, na quarta-feira (7), pela vaga na semifinal.

Além da dupla feminina, o Brasil segue na busca por um ouro em Paris no masculino. Evandro e Arthur também estão garantidos nas quartas de final das Olimpíadas.