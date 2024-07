Olimpíadas 2024: confira os resultados do Time Brasil na madrugada deste sábado (27/7)

O primeiro dia oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 começou entre altos e baixos para o Time Brasil, com tristes eliminações para alguns atletas brasileiros ainda na primeira madrugada de competição neste sábado (27/7).

A manhã de competições simultâneas teve os atletas de remo Lucas Verthein e Beatriz Tavares terminando com resultados iguais em suas competições individuais no single skiff. Os dois atletas garantiram o terceiro lugar tanto na categoria feminina quanto masculina, e estão nas quartas de final em busca de medalhas para o Brasil.

No judô, a manhã não foi tão agradável e os brasileiros Natasha Ferreira e Michel Augusto deram adeus ao sonho da medalha olímpica e foram eliminados em suas categorias. Assim como Philipe Chateaubrian, do tiro esportivo, que terminou em 31º lugar entre 33 atletas e não se classificou para a próxima fase da modalidade.

Na natação, Maria Fernanda Costa fez história e pela primeira vez em 76 anos colocou uma mulher brasileira na condição de disputa direta de medalha na prova de 400 metros livres. Na categoria masculina, Guilherme Costa também não decepcionou e venceu a prova dos 400 metros livres, também garantindo a disputa pela medalha.

Com a competição ainda em andamento, na categoria individual masculina da ginástica artística, o atleta Diogo Soares continua na disputa. Já o compatriota Arthur Nory, que disputava somente na barra fixa, cometeu um erro no início de sua série e foi eliminado da competição, com apenas 12.900 pontos,

Na esgrima feminina, a brasileira Nathalie Moellhausen passou mal nos minutos finais da terceira rodada e acabou sendo eliminada da competição pela canadense Ruien Xiao, de 16 anos, por 15 a 11.

O primeiro dia de competições nos Jogos de Paris continua até o final da tarde, com muitas modalidades em andamento, além do início das disputas do Time Brasil no vôlei e no basquete. Você acompanha todas as principais notícias no portal OLiberal.com.

Confira os resultados do time Brasil na madrugada deste sábado (27/7):

Remo - fase classificatória

4h - skiff simples masculino individual – Lucas Verthein: terceiro lugar na bateria, garantiu vaga direto para as quartas de final.

5h12 - single skiff feminino – Beatriz Tavares: terceiro lugar na bateria, garantiu vaga direto para as quartas de final.

Hipismo - fase classificatória (em andamento)

4h30 - Carlos Parro, Rafael Losano e Marcio Jorge: prova ainda em andamento, brasileiros disputam nas categorias individual e por equipe.

Judô

5h20 – Natasha Ferreira: eliminada na estreia pela japonesa Natsumi Tsunoda.

5h30 – Michel Augusto: eliminado nas oitavas de final pelo japonês Ryuju Nagayama.

Tiro esportivo

5h30 - Pistola de Ar 10m – Philipe Chateaubrian: 31ª lugar / eliminado

Natação - fase classificatória

6h - 400m livre – Maria Fernanda Costa: 5º lugar (4min03.47seg | classificada para a final

6h - 400m livre – Guilherme Costa: 1º lugar (3min44.23seg) | classificado para a final

6h - Revezamento 4x100 livre – Brasil masculino: 4º lugar (3min14.22seg)

6h - Revezamento 4x100 livre – Brasil feminino: 7º lugar (3min40.60seg)

Ginástica artística - classificatórias (em andamento)

6h – Diogo Soares: Individual - 5º lugar (81.999 pontos) | Barras paralelas - 14º lugar (13.933 pontos)

6h - Barra fixa – Arthur Nory: eliminado (12.900 pontos)

Esgrima

7h05 – Nathalie Moellhausen: eliminada pela canadense Ruien Xiao (15 a 11).