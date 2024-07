Olimpíadas 2024: brasileiros Guilherme Costa e Maria Fernanda vão à final na natação

Os brasileiros Guilherme Costa e Maria Fernanda Costa estão na final dos 400 metros livres de natação dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os dois iniciaram as disputas na natação às 6h (horário de Brasília) deste sábado (27/7), e conquistaram vagas históricas na modalidade.

Maria Fernanda foi a primeira a se classificar. Ela conquista uma vaga histórica ao colocar pela primeira vez em 76 anos colocou uma mulher brasileira na condição de disputa direta de medalha. Ela marcou o sétimo melhor tempo geral nas preliminares: 4min03.47seg.

VEJA MAIS

No masculino, Guilherme Costa, o 'Cachorrão', ficou em segundo lugar geral nas preliminares, tendo vencido sua bateria, com o tempo de 3min44.23seg, ficando atrás somente do alemão Lukas Martens (3min44.13seg), grande favorito ao ouro

"Gostei de ter passado em segundo, foi bem pertinho, então estou bem posicionado para a tarde. Quero repetir a prova, sei que ainda dá para melhorar bastante. Vai ser uma prova muito disputada e espero bater na frente como agora", disse o nadador após depois das preliminares.

A final dos 400 m livre está programada para as 15h42 (horário de Brasília) deste sábado.