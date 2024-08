Olimpíadas 2024: agenda do Brasil nesta quinta-feira (08/8) tem disputas no vôlei de quadra e praia;

As Olimpíadas de Paris 2024 estão chegando a reta final, e o Time Brasil continua em busca de mais medalhas para o quadro. Nesta quinta-feira (08/8), os atletas brasileiros vão estar em competições no atletismo, canoagem, ginástica rítmica, e outros esportes. O destaque do dia vai para as equipes femininas no vôlei de quadra e no vôlei de praia, que buscam vagas na final em suas respectivas modalidades, com campanhas com 100% de aproveitamento.

Confira a agenda do Time Brasil nas Olimpíadas nesta quinta-feira (08/8):

Atletismo

05h25 | Ana Caroline Silva - arremesso de peso (classificatórias)

15h15 | Luíz Mauricio - lançamento de dardo (final)

Canoagem de velocidade

05h30 | Valdenice Conceição - C1 200m (classificatórias) (FEM)

06h20 | Brasil - C2 500m (semifinal) (MASC)

Ginástica Rítmica

05h | Bárbara Domingos - classificatórias 1

10h | Bárbara Domingos - classificatórias 2

Maratona Aquática

02h30 | Viviane Jungblut, Ana Marcela Cunha - 10km (final)

Pentatlo moderno

09h30 | Isabela Abreu - esgrima (classificatórias)

Taekwondo

04h58 | Maria Clara Pacheco x Stacey Hymer (AUS) - até 57kg (oitavas de final) (FEM)

06h48 | Edival Pontes x Zaid Kareem (JOR) - até 68kg (oitavas de final) (MASC)

Vela

07h | Brasil - formula kite (semifinal) (MASC)

Vôlei

11h | Brasil x Estados Unidos - semifinal (FEM)

Vôlei de praia

16h | Ana Patrícia e Duda x Mariafe e Clancy (AUS) - semifinal

Wrestling

06h30 | Giullia Penalber - livre até 57kg (oitavas de final) (FEM)