Na ginástica, Rebeca Andrade conquista medalha inédita de prata para o Brasil

Ao som de Baile de Favela, a ginasta Rebeca Andrade, de 22 anos, ganhou medalha inédita de prata para o Brasil na manhã desta quinta-feira (29). Ela se tornou a primeira brasileira a conquistar medalha na ginástica artística feminina em uma edição dos Jogos Olímpicos.

Após um desempenho espetacular nos quatro aparelhos (solo, trave, barras assimétricas e salto sobre mesa), e mesmo com duas pequenas saídas da área delimitada na hora do solo, Rebeca conseguiu a pontuação de 57,298 no total da decisão individual geral feminina. Ela ficou atrás apenas da americana Susina Lee, que conquistou o ouro com 57,433 pontos. O bronze ficou com a russa Angelina Melnikova, que conseguiu 51,199.

Conquista histórica

Com este resultado, a atleta fez história, conquistando a primeira medalha olímpica da ginástica artística feminina para o Brasil.

Numa final marcada pela ausência da estrela americana Simone Biles, a brasileira obteve notas de 15.300 no salto, 14.666 nas barras assimétricas, 13.666 na trave e 13.666 no solo.

A ginasta, de Guarulhos (São Paulo), superou lesões graves no joelho e cirurgias para conseguir a classificação a Tóquio-2020 e chegar ao maior momento de sua carreira nos Jogos Olímpicos.

A ginasta ainda competirá em duas finais em Tóquio: salto, no domingo, e solo, na segunda-feira.