COB critica CBF por atletas não utilizarem agasalhos do Time Brasil ao receberem medalha de ouro

O fato dos jogadores da Seleção olímpica não utilizarem os agasalhos do Time Brasil ao subirem ao pódio para receberem a medalha de ouro no futebol masculino não foi bem digerida no Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Em nota emitida na madrugada deste domingo (8), a entidade repudiou a conduta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e dos atletas da equipe campeã dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Na cerimônia, os jogadores estavam com os seus respectivos agasalhos amarrados na cintura. O Comitê prometeu medidas para "preservar direitos dos atletas e patrocinadores".

O Time Brasil é patrocinado pela PEAK Brasil, companhia de origem chinesa, enquanto a CBF tem como fornecedora de uniforme a Nike.

Leia a nota na íntegra:

"O Comitê Olímpico do Brasil repudia a atitude da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e dos jogadores da seleção de futebol durante a cerimônia de premiação do torneio masculino.

No momento, as energias do Comitê estão totalmente voltadas para a manutenção dos trabalhos que resultaram na melhor participação brasileira na História das Olimpíadas.

Por este motivo, apenas após o encerramento dos Jogos o COB tornará públicas as medidas que serão tomadas para preservar os direitos do Movimento Olímpico, dos demais atletas e dos nossos patrocinadores".