Dupla brasileira vence na estreia no torneio de tênis dos Jogos de Tóquio

As tenistas brasileiras Laura Pigossi e Luisa Stefani se classificaram para a segunda rodada do torneio de duplas de tênis dos Jogos de Tóquio-2020 após vencer as canadenses Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman, neste sábado (24).

Pigossi e Stefani não se intimidaram diante da dupla adversária, que era cabeça de chave número 7 do torneio olímpico, e passaram para a próxima etapa com uma vitória em dois sets, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-4.

Quedas precoces

Thiago Monteiro, melhor tenista do país no ranking da ATP, não teve um bom dia e acabou eliminado na estreia. O número 95 do mundo perdeu para o alemão Jen-Lennard Struff (N.48) por 2-0, parciais de 6/3 e 6/4.

Também neste sábado, João Menezes, 24 anos e nº 271 da ATP, travou uma batalha contra o veterano croata Marin Cilic, mas acabou derrotado por 2-1 (6-7 (5/7), 7-5, 7-6 (9/7)).

O brasileiro abriu 5-4 no segundo set e sacou para fechar o jogo, mas permitiu a virada do croata. No set final, Cilic (N.36) chegou a abrir 5-0, mas João Menezes conseguiu virar para 6-5, antes de a partida ser definida no tie-break após 3h23min de partida.

Cilic venceu a partida apenas em seu 12º match point e agora vai enfrentar o espanhol Pablo Carreño Busta.

Nas duplas masculinas, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner também foram eliminados. Em um jogo parelho, os brasileiros foram derrotados pela dupla cabeça de chave número, os croatas Nikola Metktic e Mate Pavic, por 7-6 (8/6) e 6-4.