Dupla conquista medalha inédita para o tênis brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio

E tivemos madrugada com mais brasileiro fazendo história nos jogos Olímpicos. Dessa vez, a modalidade foi o tênis com Laura Pigosi e Luisa Stefani conseguindo a façanha de levar a primeira medalha do país na modalidade, na dupla feminina.



O bronze veio com muito sufoco e emoção, com vitória por dois sets a um contra as russas Elena Vesnina e Veronika, e de virada, com as rivais vencendo o primeiro game com parcial de 4x6 e as brasileiras buscando o resultado vencendo o seguinte po 6x4 e no tiebreak fazendo 11x9, salvando quatro bolas decisivas que poderiam ter dado a medalha para as russas.



A campanha de Laura Pigosi e Luisa Stefani foi de quatro vitórias e uma derrota. Elas venceram na primeira rodada a dupla canadense Fichman e Dabrowski por 2 sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4. Na segunda partida, o desafio foi contra as tchecas Pliskova e Vondrousova, com mais trabalho e levando através de dois sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 13/11 no tie break.



Nas quartas de final foi vez de eliminar as americanas Mattek-Sands e J. Pegula por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e tie break marcando 10x6 para as brasileiras. Mas o sonho do ouro acabou na derrota para as suíças Golubic e Bencic. Foi 2 sets a zero para as rivais, com 7/6 e 6/3.