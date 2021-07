Duas duplas abrem participação do vôlei de praia brasileiro nos Jogos Olímpicos nesta sexta

Vai começar a participação do vôlei de praia brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta sexta-feira, duas duplas estarão nas areias: Alison e Álvaro Filho serão os primeiros em quadra, às 22h (horário de Brasília). Às 23h será a vez de Ágatha e Duda.

Na chave masculina, a dupla Alison e Álvaro estreia contra os argentinos Azaad e Capogrosso, com transmissão ao vivo da TV Globo, do SporTV 3 e da Bandsports. Medalhista de ouro na Rio-2016, o Mamute sabe o peso de uma partida de estreia no maior campeonato do Mundo. Ainda mais por ser um jogo-chave para os brasileiros, visto que os outros dois adversários da chave são duplas experientes e com diversas conquistas: Brouwer e Meewsen, da Holanda, e Dalhausser e Lucena, dos EUA.

"O nível do torneio é muito alto, estamos muito concentrados, focados, temos uma chave duríssima, e não há time fácil ou tradição que vença jogos", disse Alison.

Ágatha e Duda terão também um time argentino como adversário na primeira partida da caminhada em Tóquio – a partida será mostrada pela Globo e SporTV 2. As brasileiras irão enfrentar Gallay e Pereyra. Para a estreante Duda, será a oportunidade de realizar o maior sonho da sua vida.

"Eu estou muito feliz. É um momento muito especial para mim. Ainda mais depois de tudo que aconteceu em razão da pandemia da Covid-19, o adiamento dos jogos, tantas mortes. Conseguir chegar aqui e realizar o meu sonho é incrível. Quando eu entrei para o primeiro treino na quadra central aqui em Tóquio meus olhos marejaram, foi um momento de muita emoção, realização do sonho de uma vida. Sem palavras para descrever o que estou sentindo", declarou Duda.