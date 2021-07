Dani Alves diz que Brasil se comportou bem mesmo com um jogador a menos e critica expulsão

Capitão da Seleção Brasileira masculina, o lateral-direito Daniel Alves analisou o empate contra a Costa do Marfim, neste domingo, em Yokohama. Para o veterano, a equipe canarinho se comportou bem ao longo dos 90 minutos, mesmo com a expulsão de Douglas Luiz no começo da partida.

"Não acredito que a expulsão tem sido dificultoso para o jogo, já que a gente conseguiu criar oportunidades de gols com um homem a menos. São circunstâncias do jogo", disse Daniel Alves à "Rede Globo" após a partida.

O capitão @DaniAlvesD2 falou sobre o empate da #SeleçãoOlímpica contra a Costa do Marfim e valorizou o desempenho da equipe. #JogosOlímpicos pic.twitter.com/5uqj6MYUrB — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 25, 2021

Sobre a expulsão do volante do Aston Villa, Dani Alves contestou a decisão da arbitragem e disse que tem dúvidas sobre cor do cartão que deveria ser aplicado.

"A expulsão foi em um lance onde eu tenho minhas dúvidas se era para cartão vermelho ou não, mas faz parte do jogo", completou.