Canoagem: Isaquias Queiroz e Jacky Godmann avançam às semifinais do C2 1000m

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann deram mais um passo em busca de uma medalha no C2 1000m da canoagem de velocidade, pelos Jogos Olímpicos de Tóquio. A dupla brasileira avançou à semifinal da categoria após um primeiro lugar na primeira série das quartas de final, realizada nesta madrugada de segunda-feira, com um tempo de 3m48s611. A próxima fase é nesta segunda-feira, às 21h44 (horário de Brasília).

Isaquias e Jacky ficaram na ponta desde a largada da prova e não sofreram perigo de perder a primeira colocação, mostrando que chegarão com força à semifinal da competição. Avançaram também nessa série: Pavlo Altukhov e Dmytro Ianchuk, da Ucrânia, em segundo, com tempo de 3m49s356, e Catalin Chirila e Victor Mihalachi, da Romênia, em terceiro, com tempo de 3m51s565.

Pelo K1 1000m, o brasileiro Vagner Souta ficou em terceiro em sua série das quartas de final e não conseguiu avançar de fase em sua categoria (se classificavam apenas os dois primeiros). Ele fez a prova em 3m52s402.