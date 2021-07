Brasil x Noruega: o que esperar do handebol masculino nos Jogos Olímpicos

Chegou a hora da bola rolar para o handebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta sexta-feira (21), a Seleção Brasileira inicia a caminhada em busca da tão sonhada medalha de ouro contra a Noruega. A partida acontece no Yoyogi National Gymnasium, às 21h (de Brasília).

Brasil

O técnico Marcus Tatá ajustou o time taticamente para dar o seu melhor em campo. A fim de estrear com vitória na Olimpíada, da mesma forma que aconteceu em 2016, quando venceu a Polônia, no Rio de Janeiro.

João é um dos destaques da Seleção (MARTIN BERNETTI / AFP)

Será um grande desafio, pois o Grupo A é considerado um dos mais difíceis, com Argentina, Espanha, Alemanha, França e Noruega. Já que os europeus estão entre os favoritos ao título olímpico.

Noruega

Os noruegueses vêm de uma vitória contra o Brasil na primeira rodada do Pré-Olímpico. Em março, a seleção europeia ganhou dos brasileiros por 32 a 20

em Podgorica, capital de Montenegro. Com uma eficiência defensiva, o time deve retomar com ataques rápidos e precisos.

Ficha técnica

Brasil x Noruega

Jogos Olímpicos de Tóquio

Grupo A - rodada preliminar

Data e horário: 23/07/2021, às 21h (de Brasília)

​Local: Yoyogi National Gymnasium, em Tóquio (JAP)

Transmissão: TV Globo, SporTV e BandSports. O LANCE! acompanhará o jogo em tempo real.

Escalações

BRASIL (Técnico: Marcus Tatá)

Felipe Borges; Thiagus Petrus dos Santos; Rangel da Rosa; Haniel Langaro; Fábio Chiuffa; Gustavo Rodrigues e Pedro Pacheco.

Noruega (Técnico: Christian Berge)

Sander Sagosen, Torbjorn Bergerud, Bjarte Myrhol, Gøran Johannessen, Kevin Gulliksen, Kent Robin Tønnesen e Olaf Richter Hoffstad.