Italiano e catari dividem título olímpico após empate no salto em altura

Uma situação inusitada ocorreu na disputa da final do salto em altura nos Jogos de Tóquio. Na manhã deste domingo (1º) o italiano Gianmarco Tamberi e o catari Mutaz Essa Barshim ganharam, juntos, a medalha de ouro olímpica. A decisão foi tomada em conjunto entre os dois atletas, já que ambos haviam empatado na disputa.

Essa foi a primeira vez em 113 anos que uma prova olímpica de atletismo terminou com igualdade no lugar mais alto do pódio. A última vez havia sido nas Olimpíadas de Londres em 1908. Na ocasião, os americanos Edward Cook e Afred Carlton Gilbert alcançaram a marca de 3,71m no salto com vara.

Nesses casos, os árbitros da competição apresentam aos atletas a possibilidade de ambos conquistarem o ouro ao invés de estender a disputa.

Ainda no atletismo existem mais duas ocasiões em que dois atletas terminaram com o ouro, mas não em um empate na competição. Ambas ocorreram nos Jogos Olímpicos de 1912, em Estocolmo, no Pentatlo e Decatlo. Jim Thorpe, dos EUA, venceu as duas provas e depois perdeu a conquista após o COI descobrir que ele havia recebido dinheiro para jogar beisebol, violando as regras da época que só permitiam atletas amadores na disputa das Olimpíadas.

Em 1982, o COI revisou a decisão, afirmando que retirar a medalha de Jim Thorpe foi impróprio pois não houve protesto no período limite de 30 dias após a prova. Dessa forma Thorpe acabou reinstaurado como co-campeão olímpico tanto no Pentatlo quanto no Decatlo, preservando as medalhas de Ferdinand Bie e Hugo Wieslander, que herdaram o ouro inicialmente.