Atletas brasileiros têm preocupações com clima e aumento de casos de Covid em Tóquio

Como já era de se esperar, nestes jogos Olímpicos, a preocupação vai além do desempenho esportivo. Há cobrança de cuidados redobrados aos atletas em relação à prevenção e uso de equipamentos de segurança para evitar transmissão da Covid-19. Nesta madrugada, o Comitê Organizador do evento anunciou mais 19 casos positivos, agora com o número de infectados chegando a 110, destes, sendo 13 atletas. Por esse motivo, a delegação brasileira vai ser representada por apenas quatro integrantes na abertura oficial: Ketleyn Quadros e Bruninho, como porta-bandeiras, Marco Antônio La Porta, chefe de missão e um funcionário administrativo do Comitê Olímpico Brasileiro.



Outro fator importante para os atletas é se adaptar ao clima da capital japonesa, que vive um forte verão e tem previsão de temperaturas altas nos primeiros dias de competição, com termômetros variando entre 33° e 35°, e sensação térmica podendo chegar a 40°, devido a umidade deste período do ano.



Apesar de já ter evento acontecendo desde o dia 21 de julho, os primeiros dias das Olimpíadas de Tóquio ainda não tiveram jogos das modalidades mais poupulares. Com isso, os atletas brasileiros têm aproveitado para se ambientar nos locais da competição, como as ginastas brasileiras Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, que foram conhecer o ambiente e os equipamentos.