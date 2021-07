Anota aí: confira a agenda das Olimpíadas de Tóquio deste sábado (31)

Atletismo

07:10 - Salto em distância - Masculino | Classificatórias (+BRA)

07:15 - 100m rasos - Feminino | Semifinal

07:45 - 100m rasos - Masculino | 2ª Classificatória

08:15 - Lançamento de disco - Masculino | Final

08:50 - 800m rasos - Feminino | Semifinal

09:35 - 4 x 400m rasos - Misto | Final

09:50 - 100m rasos - Feminino | Final

21:10 - Lançamento de martelo - Feminino | Classificatórias

21:40 - 3000m com obstáculos - Feminino | Classificatórias (+BRA)

21:50 - Salto em distância - Feminino | Classificatórias (+BRA)

22:35 - Arremesso de peso - Feminino | Final

22:45 - 400m rasos - Masculino | Classificatórias (+BRA)

Badminton

06:00 - Individual - Feminino | Quartas de final

06:00 - Duplas - Misto | Disputa do bronze

Basquete de Quadra

01:40 - Itália x Nigéria - Masculino | Rodada 3

05:20 - Austrália x Alemanha - Masculino | Rodada 3

09:00 - Estados Unidos x República Tcheca - Masculino | Rodada 3

22:00 - Canadá x Espanha - Feminino | Rodada 3

Beisebol

00:00 - Japão x México - Masculino | Rodada 3

07:00 - Coreia do Sul x Estados Unidos - Masculino | Rodada 3

Boxe

00:03 - Peso leve - Masculino | Oitavas 1

01:06 - Peso médio - Feminino | Quartas 1

01:39 - Peso pena - Feminino | Semifinal 1

05:00 - Peso mosca - Masculino | Oitavas 2

06:03 - Peso leve - Masculino | Oitavas 2

06:18 - Wanderson Oliveira (BRA) x Dzmitry Asanau (BEL) - Masculino | Oitavas de final

07:06 - Peso médio - Feminino | Quartas 2

07:39 - Peso pena - Feminino | Semifinal 2

23:00 - Peso mosca - Feminino | Quartas 1

23:30 - Peso pena - Masculino | Quartas 1

Ciclismo BMX

22:10 - Estilo livre - Feminino | Final

23:20 - Estilo livre - Masculino | Final

Esgrima

00:45 - Sabre por equipes - Feminino | Disputa do 5º ao 8º

01:40 - Sabre por equipes - Feminino | Semifinal

02:30 - Sabre por equipes - Feminino | Disputa do 7º lugar

02:30 - Sabre por equipes - Feminino | Disputa do 5º lugar

06:30 - Sabre por equipes - Feminino | Disputa do bronze

07:30 - Sabre por equipes - Feminino | Final

21:00 - Florete por equipes - Masculino | Oitavas de final

22:45 - Florete por equipes - Masculino | Quartas de final

Futebol Masculino

05:00 - Espanha x Costa do Marfim | Quartas de final

06:00 - Japão x Nova Zelândia | Quartas de final

07:00 - Brasil x Egito | Quartas de final

08:00 - Coreia do Sul x México | Quartas de final

Ginástica de Trampolim

01:00 - Individual - Masculino | Classificatórias

02:50 - Individual - Masculino | Final

Golfe

19:30 - Individual - Masculino | Final/Quarta rodada

Handebol

02:15 - Atletas da Rússia x França - Feminino | Rodada 4

04:15 - Brasil x Suécia - Feminino | Rodada 4 (+BRA)

07:30 - Hungria x Espanha - Feminino | Rodada 4

09:30 - Noruega x Holanda - Feminino | Rodada 4

21:00 - Portugal x Japão - Masculino | Rodada 5

23:00 - Egito x Bahrein - Masculino | Rodada 5

Hipismo

19:45 - CCE por equipes - Misto | Cross Country (+BRA)

19:45 - CCE individual - Misto | Cross Country (+BRA)

Hóquei sobre Grama

00:15 - Índia x África do Sul - Feminino | Rodada 5

06:30 - Alemanha x Holanda - Feminino | Rodada 5

08:45 - Irlanda x Grã-Bretanha - Feminino | Rodada 5

21:30 - Hóquei sobre Grama - Masculino | Quartas 1

Judô

01:20 - Equipes - Misto | Repescagem

01:55 - Equipes - Misto | Semifinal

05:00 - Equipes - Misto | Disputa do bronze

06:20 - Equipes - Misto | Final

Levantamento de Peso

03:50 - Até 81kg - Masculino | Final

07:50 - Até 96kg - Masculino | Final

Luta Olímpica

23:00 - Greco-Romana até 60kg - Masculino | Oitavas de final

23:00 - Livre até 76kg - Feminino | Oitavas de final (+BRA)

23:00 - Greco-Romana até 130kg - Masculino | Oitavas de final (+BRA)

Natação

22:30 - 50m livre - Masculino | Final

22:37 - 50m livre - Feminino | Final

22:44 - 1500m livre - Masculino | Final

23:15 - 4 x 100m medley - Feminino | Final

23:36 - 4 x 100m medley - Masculino | Final

Polo Aquático

02:00 - Estados Unidos x Hungria - Masculino | Rodada 4

03:30 - Croácia x Sérvia - Masculino | Rodada 4

06:20 - Itália x Japão - Masculino | Rodada 4

07:50 - África do Sul x Grécia - Masculino | Rodada 4

Rúgbi

04:30 - Rúgbi de 7 - Feminino | Disputa do 7º lugar

05:00 - Rúgbi de 7 - Feminino | Disputa do 5º lugar

05:30 - Rúgbi de 7 - Feminino | Disputa do bronze

06:00 - Rúgbi de 7 - Feminino | Final

Saltos Ornamentais

03:00 - Trampolim 3m - Feminino | Semifinal

Tiro com Arco

02:45 - Individual - Masculino | Quartas de final

03:45 - Individual - Masculino | Semifinal

04:30 - Individual - Masculino | Disputa do bronze

04:45 - Individual - Masculino | Final

Tiro Esportivo

00:00 - Carabina três posições 50m - Feminino | Classificatórias

01:30 - Fossa por duplas - Misto | Final

04:00 - Carabina três posições 50m - Feminino | Final

20:30 - Pistola de tiro rápido 25m - Masculino | Classificatórias (Primeira etapa)

Tênis

00:00 - Duplas - Misto | Disputa do bronze

00:00 - Duplas - Feminino | Disputa do bronze

00:00 - Simples - Feminino | Disputa do bronze

00:00 - Simples - Masculino | Disputa do bronze

00:00 - Simples - Feminino | Final

Tênis de Mesa

22:00 - Equipes - Masculino | Oitavas de final

22:00 - Equipes - Feminino | Oitavas de final

Vela

00:05 - Nacra 17 - Misto | 7ª, 8ª e 9ª regatas (+BRA)

00:05 - 49er FX - Feminino | 10ª, 11ª e 12ª regatas (+BRA)

00:05 - 49er - Masculino | 10ª, 11ª e 12ª regatas

00:05 - Finn - Masculino | 7ª e 8ª regatas (+BRA)

02:33 - RS:X - Feminino | Final

03:33 - RS:X - Masculino | Final

Vôlei de Quadra

02:20 - Argentina x Turquia - Feminino | Rodada 4

04:25 - Sérvia x Brasil - Feminino | Rodada 4 (+BRA)

07:40 - Japão x Coreia do Sul - Feminino | Rodada 4

09:45 - China x Itália - Feminino | Rodada 4

21:00 - Polônia x Canadá - Masculino | Rodada 5

23:05 - Brasil x França - Masculino | Rodada 5 (+BRA)

Vôlei de Praia

03:00 - Plavins e Tocs (LET) x Gaxiola e Rubio (MEX) - Duplas Masculino | Rodada 3

04:00 - Krasilnikov e Stoyanovskiy (ROC) x Perusic e Schweiner (CZ) - Duplas Masculino - Rodada 3

05:00 - Duplas - Feminino | Repescagem 1

08:00 - Duplas - Feminino | Repescagem 2

09:00 - Duplas - Masculino | Repescagem 1

10:00 - Duplas - Masculino | Repescagem 2

21:00 - Duplas - Masculino | Oitavas de final 1

21:00 - Duplas - Feminino | Oitavas de final 1