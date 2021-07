Anota aí: confira a agenda das Olimpíadas de Tóquio desta terça-feira (27)

Badminton

06h00 - Duplas (feminino) | Fase de grupos

06h00 - Duplas (misto) | Fase de grupos

06h00 - Individual (feminino) | Fase de grupos

06h00 - Duplas (masculino) | Fase de grupos

06h00 - Individual (masculino) | Fase de grupos

21h00 - Individual (masculino) | Fase de grupos

21h00 - Individual (feminino) | Fase de grupos

21h00 - Duplas (feminino) | Fase de grupos

22h20 - Beiwen Zhang (EUA) x Fabiana Silva (BRA) | Rodada 3

Basquete 3x3 feminino

01h30 - EUA x Japão | Rodada 13

01h55 - China x Mongólia | Rodada 13

05h00 - França x Romênia | Rodada 14

05h25 - Rússia x Itália | Rodada 14

08h30 - Jogo feminino (à definir) | Quartas 1

09h50 - Jogo feminino (à definir) | Quartas 2

Basquete 3x3 masculino

02h40 - Bélgica x Polônia | Rodada 13

03h05 - China x Japão | Rodada 13

06h00 - Sérvia x Rússia | Rodada 14

06h25 - Letônia x Holanda | Rodada 14

09h00 - Jogo masculino (à definir) | Quartas 1

10h20 - Jogo masculino (à definir) | Quartas 2

Boxe

00h03 - Peso-pesado (masculino) | Oitavas 1

01h06 - Peso-leve (feminino) | Primeira rodada 1

01h39 - Peso meio-médio (feminino) | Oitavas 1

05h00 - Peso meio-médio (masculino) | Oitavas 2

06h03 - Peso-pesado (masculino) | Oitavas 2

06h18 - Peso-pesadoh Abner Teixeira (BRA) x Cheavon Clarke (GBR) | Oitavas de final

07h06 - Peso-leve (feminino) | Primeira rodada 2

07h39 - Peso meio-médio (feminino) | Oitavas 2

23h00 - Peso-pena (feminino) | Quartas 1

23h30 - Peso médio (feminino) | Oitavas 1

Canoagem Slalom

02h00 - K1 - Feminino | Semifinal (+BRA)

04h00 - K1 - Feminino | Final

Ciclismo Estrada

23h30 - Contrarrelógio (feminino) | Final

Ciclismo Mountain Bike

03h00 - Cross-country (feminino) | Final (+BRA)

Esgrima

00h45 - Espada por equipes Feminino | Disputa do 5º ao 8º

01h40 - Espada por equipes Feminino | Semifinal

02h30 - Espada por equipes Feminino | Disputa do 5º lugar

02h30 - Espada por equipes Feminino | Disputa do 7º lugar

06h30 - Espada por equipes Feminino | Disputa do bronze

07h30 - Espada por equipes Feminino | Final

22h00 - Sabre por equipes Masculino | Oitavas de final

23h25 - Sabre por equipes Masculino | Quartas de final

Futebol feminino

05h00 - EUA x Austrália | Rodada 3

05h00 - Nova Zelândia x Suécia | Rodada 3

08h00 - Chile x Japão | Rodada 3

08h00 - Canadá x Grã-Bretanha | Rodada 3

08h30 - Brasil x Zâmbia | Rodada 3

08h30 - Holanda x China | Rodada 3

Ginástica Artística

07h45 - Equipes Feminino | Final

Handebol feminino

02h15 - Suécia x Rússia | Rodada 2

04h15 - Coreia do Sul x Holanda | Rodada 2

07h30 - Angola x Noruega | Rodada 2

09h30 - França x Espanha | Rodada 2

Handebol masculino

21h00 - Dinamarca x Bahrein | Rodada 3

23h00 - Suécia x Portugal | Rodada 3

Hipismo

05h00 - Adestramento por equipes (misto) | Final

Hóquei sobre Grama masculino

00h15 - Alemanha x Grã-Bretanha | Rodada 3

06h30 - Bélgica x África do Sul | Rodada 3

08h45 - Holanda x Canadá | Rodada 3

Hóquei sobre Grama feminino

21h30 - Holanda x África do Sul | Rodada 3

22h00 - Grã-Bretanha x Índia | Rodada 3

23h45 - Nova Zelândia x Espanha | Rodada 3

Judô

00h17 - Até 81kgh Eduardo Yudi Santos (BRA) x Sagi Muki (ISR) | Segunda rodada

00h40 - Até 63kg Feminino | Oitavas de final

00h40 - Até 81kg Masculino | Oitavas de final

01h40 - Até 81kg Masculino | Quartas de final

01h40 - Até 63kg Feminino | Quartas de final

05h00 - Até 63kg Feminino | Repescagem

05h20 - Até 63kg Feminino | Semifinal

05h40 - Até 81kg Masculino | Repescagem

06h00 - Até 81kg Masculino | Semifinal

06h20 - Até 63kg Feminino | Disputa do bronze

06h40 - Até 63kg Feminino | Final

06h50 - Até 81kg Masculino | Disputa do bronze

07h10 - Até 81kg Masculino | Final

23h00 - Até 90kg Masculino | Primeira rodada

23h00 - Até 70kg Feminino | Primeira rodada

23h00 - Até 90kgh Rafael Macedo (BRA) x Islam Bozbayev (CAZ) | Pimeira rodada

23h10 - Até 90kg Masculino | Segunda rodada

23h49 - Até 70kgh Maria Portela (BRA) x Nigara Shaheen (REF) | Primeira rodada

Levantamento de Peso

03h50 - Até 59kg Feminino | Final

07h50 - Até 64kg Feminino | Final

Natação

07h02 - 100m livre Masculino | Classificatórias (+BRA)

07h28 - 200m borboleta Feminino | Classificatórias

07h50 - 200m peito Masculino | Classificatórias

08h17 - 4 x 200m livre Masculino | Classificatórias (+BRA)

08h37 - 800m livre Masculino | Classificatórias ​(+BRA)

22h30 - 100m livre Masculino | Semifinal

22h41 - 200m livre Feminino | Final

22h49 - 200m borboleta Masculino | Final

22h57 - 200m borboleta Feminino | Semifinal

23h21 - 200m peito Masculino | Semifinal

23h45 - 200m medley Feminino | Final

23h54 - 1500m livre Feminino | Final

Polo Aquático masculino

02h00 - Cazaquistão x Sérvia | Rodada 2

03h30 - Itália x Grécia | Rodada 2

06h20 - Japão x Hungria | Rodada 2

07h50 - Austrália x Croácia | Rodada 2

Remo

20h30 - Skiff duplo Feminino | Final B

20h42 - Skiff duplo Masculino | Final B

20h54 - Quatro sem Feminino | Final B

21h06 - Quatro sem Masculino | Final B

21h18 - Skiff duplo Feminino | Final

21h30 - Skiff duplo Masculino | Final

21h50 - Quatro sem Feminino | Final

22h10 - Quatro sem Masculino | Final

22h30 - Oito com Feminino | Repescagem

22h48 - Oito com Masculino | Repescagem

22h58 - Skiff simples Feminino | Semifinal

23h18 - Skiff simples Masculino | Semifinal (+BRA)

Rúgbi

04h30 - Rúgbi de 7 Masculino | Disputa de 9º a 12º 1

05h00 - Rúgbi de 7 Masculino | Disputa de 9º a 12º 2

05h30 - Rúgbi de 7 Masculino | Quartas 1

06h00 - Rúgbi de 7 Masculino | Quartas 2

06h30 - Rúgbi de 7 Masculino | Quartas 3

07h00 - Rúgbi de 7 Masculino | Quartas 4

21h00 - Rúgbi de 7 Masculino | Disputa do 11º lugar

21h30 - Rúgbi de 7 Masculino | Disputa do 9º lugar

22h00 - Rúgbi de 7 Masculino | Disputa de 5º a 8º 1

22h30 - Rúgbi de 7 Masculino | Disputa de 5º a 8º 2

23h00 - Rúgbi de 7 Masculino | Semifinal 1

23h30 - Rúgbi de 7 Masculino | Semifinal 2

Saltos Ornamentais

03h00 - Plataforma 10m sincronizado Feminino | Final

Softbol

01h00 - Feminino | Disputa do bronze

08h00 - Feminino | Final

Surfe

01h00 - Individual Feminino | Semifinal

20h00 - Individual Feminino | Disputa do bronze

20h45 - Individual Masculino | Disputa do bronze

21h30 - Individual Feminino | Final

22h15 - Individual Masculino | Final (+BRA)

Taekwondo

02h00 - Acima de 67kg Feminino | Quartas de final

02h15 - Acima de 80kg Masculino | Quartas de final

04h00 - Acima de 67kg Feminino | Semifinal

04h15 - Acima de 80kg Masculino | Semifinal

07h00 - Acima de 67kg Feminino | Repescagem

07h15 - Acima de 80kg Masculino | Repescagem

08h30 - Acima de 67kg Feminino | Disputa do bronze

08h45 - Acima de 80kg Masculino | Disputa do bronze

09h30 - Acima de 67kg Feminino | Final

09h45 - Acima de 80kg Masculino | Final

Tiro com Arco

04h00 - Individual Masculino | Primeira rodada 2

04h26 - Individual Feminino | Primeira rodada 2

04h52 - Individual Masculino | Segunda rodada 2

05h05 - Individual Feminino | Segunda rodada 2

21h30 - Individual Masculino | Primeira rodada 3

21h56 - Individual Feminino | Primeira rodada 3

22h22 - Individual Masculino | Segunda rodada 3

22h35 - Individual Feminino | Segunda rodada 3

Tiro Esportivo

01h15 - Carabina de ar 10m por duplas (misto) | Classificatórias

03h15 - Carabina de ar 10m por duplas (misto) | Final

21h00 - Fossa Feminino | Classificatórias Dia 1

21h25 - Fossa Masculino | Classificatórias Dia 1

Tênis

23h00 - Duplas Masculino | Semifinal

23h00 - Duplas Misto | Primeira rodada

23h00 - Simples Feminino | Quartas de final

23h00 - Simples Masculino | Oitavas de final

23h00 - Duplas Feminino | Quartas de final

Tênis de Mesa

02h30 - Simples Masculino | Terceira rodada

02h30 - Simples Feminino | Terceira rodada

04h30 - Simples Feminino | Oitavas de final

04h30 - Simples Masculino | Oitavas de final

07h30 - Simples Feminino | Oitavas de final

07h30 - Simples Masculino | Oitavas de final

22h00 - Simples Feminino | Quartas de final

23h00 - Simples Masculino | Quartas de final

Vela

00h05 - 49er FX Feminino | 1ª, 2ª e 3ª regatas (+BRA)

00h05 - Laser radial Feminino | 5ª e 6ª regatas

00h15 - Laser Masculino | 4ª, 5ª e 6ª regatas (+BRA)

01h05 - Finn Masculino | 1ª e 2ª regatas (+BRA)

02h50 - 49er Masculino | 1ª, 2ª e 3ª regatas ​(+BRA)

Vôlei de quadra feminino

02h20 - Japão x Sérvia | Rodada 2

04h25 - Itália x Turquia | Rodada 2

07h40 - Brasil x República Dominicana | Rodada 2

09h45 - Coreia do Sul x Quênia | Rodada 2

Vôlei de quadra masculino

21h00 - Canadá x Irã | Rodada 3

23h05 - EUA x Tunísia | Rodada 3

Vôlei de Praia masculino

00h00 - Alison/Álvaro Filho (BRA) x Lucena/Dalhausser (EUA) | Rodada 2

03h00 - Evandro/Bruno Schmidt (BRA) x Abicha/Elgraoui (MAR) | Rodada 2

05h00 - Bryl/Fijalek (POL) x Grimalt M/Grimalt E (CHI) | Rodada 2

08h00 - Thole J/Wickler (ALE) x Kantor/Losiak (POL) | Rodada 2

09h00 - Brouwer/Meeuwsen (HOL) x Azaad/Capogrosso (ARG) | Rodada 2

21h00 - Gibb/Bourne (EUA) x Heidrich/Gerson (SUI) | Rodada 2

Vôlei de Praia feminino

04h00 - Keizer/Meppelink (HOL) x Xue/Wang X. X. (CHN) | Rodada 2

10h00 - Agatha/Duda (BRA) x Wang/X. Y. Xia (CHN) | Rodada 2

22h00 - Ishii/Murakami (JAP) x Huberli/Betschart (SUI) | Rodada 3

23h00 - Ana Patrícia/Rebecca (BRA) x Graudina/Kravcenoka (LET) | Rodada 2