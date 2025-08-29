Norris lidera 1º treino do GP da Holanda na volta das férias da F-1; Bortoleto é o 9º Estadão Conteúdo 29.08.25 8h48 As férias de verão da Fórmula 1 chegaram ao fim. Mas o domínio da McLaren, não. Os pilotos voltaram para a pista nesta sexta-feira para o primeiro treino livre do GP da Holanda. E Lando Norris e Oscar Piastri continuam ditando o ritmo da temporada. Ambos foram os mais velozes desta sessão inicial, com ligeira vantagem do britânico. A decepção foi o anfitrião Max Verstappen, que acertou o muro de proteção quando o treino já estava finalizado. Norris foi dominante ao longo de toda a sessão e cravou o melhor tempo com 1min10s278. Piastri, líder do campeonato e maior candidato ao título deste ano, veio logo atrás, com desvantagem de apenas 0s292. A surpresa da sessão foi a Aston Martin. Lance Stroll anotou o terceiro melhor tempo, superando o companheiro de equipe, o bicampeão Fernando Alonso, por meio segundo. O espanhol foi o quarto mais veloz. Em situação oposta estava a Ferrari, que não chegou a figurar no Top 10. Charles Leclerc obteve apenas o 14º tempo, sendo seguido de perto por Lewis Hamilton. Maior decepção viveu Max Verstappen. O tetracampeão mundial cometeu erro ao testar a largada, já quando o treino estava finalizado. Ele saiu da pista, atravessou a caixa de brita e parou no muro. "Estou preso", disse o piloto da casa, via rádio. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que vem em ascensão nas últimas etapas, chegou a figurar em oitavo e terminou em nono lugar, quatro posições à frente do alemão Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe na Sauber. A sessão foi disputada sob tempo nublado, indicando forte chance de chuva para o segundo treino do dia. Os ventos acabaram levando um pouco de areia para a pista, sem maiores consequências para os pilotos. Em um treino sem sobressaltos, George Russell perdeu o controle de sua Mercedes na reta final do treino e parou na caixa de brita, sem causar maiores danos ao seu carro. Seu parceiro de time, o italiano Kimi Antonelli, parou na área de escape logo no início e praticamente não participou do treino. E Stroll chegou a criticar Tsunoda via rádio porque o piloto da Red Bull estaria atrapalhando uma volta rápida. Os pilotos voltam à pista ainda nesta sexta-feira para o segundo treino do fim de semana, a partir das 11h (de Brasília). A terceira sessão terá início às 6h30 deste sábado. No mesmo dia, o treino classificatório vai começar às 10h. No domingo, a corrida terá largada no mesmo horário. Confira o resultado do 1º treino livre do GP da Holanda: 1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min10s278 2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min10s570 3º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min10s779 4º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min10s841 5º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min11s171 6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min11s218 7º - George Russell (ING/Mercedes), 1min11s386 8º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min11s458 9º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min11s509 10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min11s613 11º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min11s753 12º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min11s772 13º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min11s875 14º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min11s951 15º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min11s960 16º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min12s126 17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min12s144 18º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min12s276 19º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min12s564 20º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min14s275 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Holanda treino livre COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 