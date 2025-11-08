Nikola Jokic flerta com 'triple-double' e Denver Nuggets domina os Warriors sem Stephen Curry

Nikola Jokic só precisou de três períodos em quadra para comandar o Denver Nuggets na vitória tranquila sobre o Golden State Warriors por 129 a 104, na noite desta sexta-feira, e ficar a um rebote e uma assistência de seu sexto "triple-double" da temporada.

O astro sérvio anotou 26 pontos, deu nove assistências e pegou nove rebotes para liderar a franquia de Denver ao sexto triunfo nos últimos sete jogos - foi a quinta vitória seguida em casa, onde continua invicto neste início de temporada da NBA.

Doente, Stephen Curry ficou fora da segunda partida seguida dos Warriors, que não conseguiram reagir mesmo com os retornos de Draymond Green e Jimmy Butler - também ausentes na derrota por 121 a 116 para o Sacramento Kings na terça-feira. Green marcou 17 pontos e Butler, 16, mas a equipe de San Francisco sofreu sua quinta derrota consecutiva fora de casa.

Os visitantes só ameaçaram o triunfo dos Nuggets quando Jokic foi para o banco no segundo quarto, anotando 11 pontos seguidos e reduzindo a diferença para 32 a 31. Com o retorno do sérvio, porém, os donos da casa voltaram a abrir vantagem e encerraram o terceiro quarto com 99 a 77, o suficiente para que alguns titulares descansassem no último período.

OKLAHOMA CITY THUNDER SE RECUPERA Atual campeão da NBA, o Oklahoma City Thunder venceu o Sacramento Kings por 132 a 101, na Califórnia, e se recuperou após sofrer a primeira derrota na temporada, diante do Portland Trail Blazers, comandado pelo brasileiro Tiago Splitter.

Isaiah Hartenstein, de 2,13m, liderou a equipe visitante com 33 pontos, sua melhor marca na carreira, além de 19 rebotes. O pivô de 2,13 metros acertou 14 de 17 arremessos, fez três assistências e deu três tocos. Astro da franquia, Shai Gilgeous-Alexander contribuiu com 30 pontos.

O Oklahoma City chegou a abrir 23 pontos de vantagem e aproveitou a ausência do pivô dos Kings, Domantas Sabonis, para dominar o garrafão e abrir uma vantagem de 60 a 34. Sabonis ficou de fora de seu segundo jogo consecutivo devido a dores nas costelas.

Em Milwalkee, os Bucks estrearam bem na defesa do título da NBA Cup. Com Giannis Antetokounmpo inspirado - foram 41 pontos, 15 rebotes e nove assistências -, o time da casa derrotou o Chicago Bulls por 126 a 110 na noite de sexta-feira. Myles Turner contribuiu com 23 pontos, sua maior pontuação desde que se juntou aos Bucks neste ano, e Ryan Rollins marcou 20.

Confira os resultados desta sexta-feira na NBA:

Orlando Magic 123 x 110 Boston Celtics Washington Wizards 114 x 148 Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets 107 x 125 Detroit Pistons San Antonio Spurs 121 x 110 Houston Rockets Atlanta Hawks 97 x 109 Toronto Raptors Miami Heat 126 x 108 Charlotte Hornets Milwaukee Bucks 126 x 110 Chicago Bulls Memphis Grizzlies 118 x 104 Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves 137 x 97 Utah Jazz Denver Nuggets 129 x 104 Golden State Warriors Sacramento Kings 101 x 132 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos deste sábado na NBA:

Washington Wizards x Dallas Mavericks Philadelphia 76ers x Toronto Raptors Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans Miami Heat x Portland Trail Blazers Denver Nuggets x Indiana Pacers Los Angeles Clippers x Phoenix Suns