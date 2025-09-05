Neymar 'vira' dirigente e mensagem convence Victor Hugo a acertar com o Santos, revela reforço

A família Neymar jamais escondeu que o retorno do astro no começo do ano visava "ajudar o Santos" em muitas frentes. Enquanto o pai do jogador faz investimentos e busca parceiros para melhorar a infraestrutura do clube, o camisa 10 já foi flagrado 'escalando' a equipe em papel com 11 titulares e nesta sexta-feira Vitor Hugo, em sua apresentação oficial, revelou que só acertou após mensagem do astro.

O papel de 'dirigente' acabou se tornando fundamental para o meia, ex-Flamengo, optar pela proposta santista de empréstimo por um ano na luta para salvar o time do rebaixamento no Brasileirão. Vitor Hugo tinha outras propostas na mesa.

"Realmente tinham outras opções, mas a partir do momento que o Neymar manda mensagem é algo que faz a diferença, com certeza. Neymar foi o jogador que me fez me apaixonar pelo futebol quando era mais novo, sempre o acompanhei muito, é um ídolo para mim e isso pesou sim", afirmou Victor Hugo ao vestir a camisa pela primeira vez.

O meia estava No Göztepe, da Turquia, e assinou até julho de 2026. "O Santos é um clube gigantesco e não tem o que falar. Foi o lugar que eu olhei e vi que podia vir e jogar e ajudar e isso pesou", continuou, mais uma vez revelando a importância de Neymar no acerto.

Questionado se houve uma participação efetiva do camisa 10 em seu acordo, ele não escondeu. "Sim, sim, sim, teve a participação, teve uma mensagem. Ele mandou mensagem dizendo que estava na torcida para que desse certo e para que eu pudesse vir ajudar e isso foi fundamental para que eu estivesse aqui hoje."

Victor Hugo chegou ao lado da mulher e do pequeno filho, ainda bebê de colo. Também fez questão de tirar fotos com o ídolo Clodoaldo, que o apresentou, antes de sua primeira coletiva, já vestido com a camisa 29.

"Uma honra estar do lado do ídolo, do clube e do País e estar recebido dessa forma, com certeza vamos conquistar, as coisas vão acontecer. Estamos prontos para conquistar muitas coisas", começou seu discurso o meio-campista após votos de confiança de Clodoaldo.

O jovem de 20 anos se colocou à disposição para mais de uma função, como 8 ou 10, o que dá tranquilidade para Juan Pablo Vojvoda poder escalá-lo. "Acho que faço as duas funções e acredito que estou pronto para onde o professor precisar. Tanto de 8 quanto de 10, são duas posições que já joguei bastante e sei fazer bem as duas. Onde o professor precisar, vou estar disponível." Garantiu, ainda, que vinha trinando na Europa e está pronto para estrear.

Além de Neymar, Victor Hugo revelou também ter sido contatado por Vojvoda e por Jorge Sampaoli, com o argentino ainda sem um novo clube. Depois de negociar com o próprio Santos, acabou fechando com o Atlético-MG.