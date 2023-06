Neymar quer voltar para o Barcelona, afirma jornal espanhol

Após ter sido colocado várias vezes na lista de transferência da próxima temporada do Barcelona, Neymar decidiu seu próximo destino. Segundo o jornal espanhol ‘Sport’, o brasileiro, que deve ser negociado pelo PSG, entrou em contato com o empresário Pini Zahavi para reforçar o desejo de voltar ao Barcelona.

No entanto, a vontade do atacante vai contra o técnico do clube catalão, Xavi Hernández. Recentemente, o treinador afirmou em declarações públicas que o craque não está nos planos do time, já que o foco atual é reforçar outras posições.

Além do mais, a negociação é complexa pois o Barcelona teria que convencer o Paris Saint-Germain a emprestar o jogador por falta de condições financeiras. Mesmo assim, o empréstimo ainda é possível com a vontade de negociação do time francês.

Neymar atuou no Barcelona de 2013 a 2017. No time catalão, o brasileiro fez 186 jogos, marcou 105 gols e contribuiu com 76 assistências.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)