Neto detona aglomerações em festas durante carnaval: 'Cambada de vagabundo'

O apresentador Neto, da Band, perdeu totalmente a paciência na edição do 'Os Donos da Bola' da última segunda-feira. O motivo foram as aglomerações de foliões que violaram as regras e comemoraram durante a pandemia do Covid-19.

Em um desabafo ácido, Neto condenou as aglomerações de foliões durante o carnaval e classificou os responsáveis como "vagabundos, safados e filhos de uma égua".

Confira a tabela do Brasileirão e simule as últimas rodadas- Está tendo desfile de carnaval, sim. Por sinal, cambada de vagabundo, de safado, de filhos de uma égua, vocês todos que estão fazendo desfiles clandestinos. Os pais que deixam os filhos ir. As pessoas morrendo de covid e vocês fazendo uma barbaridade dessas. Vocês não sabem o que é ficar sete dias em uma UTI, vocês não sabem - afirmou.

Felipão, Fernando Diniz, Dorival Júnior… Veja 30 técnicos brasileiros sem clube

Neto também condenou os jovens do Brasil, os quais ele acusou como responsáveis pelas aglomerações e pela proliferação do vírus Covid-19 no país.

- Essa molecada de hoje não representa os pais, não representa uma sociedade digna. O futuro dos nossos filhos está nas mãos dessa molecada, que fica fazendo festa clandestina, pegando covid e levando para os pais e avós. Eles que passam para policial, médico, motorista de ônibus. Cambada de vagabundo, sem vergonha, cachorros - concluiu.