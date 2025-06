Mundial de Clubes: Messi demonstra respeito pelo Palmeiras, 'um dos maiores do mundo'

O craque Lionel Messi demonstrou respeito pelo time do Palmeiras, após a vitória de virada do Inter Miami sobre o Porto, nesta quinta-feira, em Atlanta, pelo Mundial de Clubes. O time norte-americano encara o brasileiro na segunda-feira, às 22 horas, no fechamento da fase de grupos.

"Vamos tentar jogar nosso jogo. Hoje, éramos inferiores, mas temos as nossas armas. Contra Palmeiras, um dos maiores do mundo, será uma partida complicada", disse o astro argentino, autor do gol da vitória por 2 a 1 do Inter Miami sobre o Porto.

O Inter soma os mesmos quatro pontos do Palmeiras no Grupo A, mas tem um saldo inferior (2 a 1) ao time alviverde. Um empate garante as duas equipes na fase de oitavas de final. O primeiro da chave vai enfrentar o segundo do Grupo B, que reúne PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders.

O experiente meio-campista espanhol Sergio Busquets foi outro jogador do Inter Miami a elogiar o Palmeiras. "Eles mereciam ter vencido os dois jogos. Jogaram muito bem. Nós vamos lutar até o final para conseguirmos a classificação", disse o ex-jogador do Barcelona.