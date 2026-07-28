TER · 03 NOV 2026Assine
TER · 03 NOV 2026
Edição impressaAssine
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

Verão

Motocross reúne 77 pilotos e movimenta Festival de Verão de Portel

Competição contou com representantes do Pará e do Amapá, distribuiu mais de R$ 50 mil em premiações e teve disputas em 11 categorias

O Liberal

27 de julho de 2026 às 21:17

( Foto: Ray Nonato )

O motocross foi um dos destaques do último fim de semana do Festival de Verão de Portel 2026. A Arena de Motocross do município recebeu 77 pilotos do Pará e do Amapá, que disputaram provas em 11 categorias durante a 11ª edição da competição.

Participaram atletas de municípios como Belém, Castanhal, Capitão Poço, Pacajá, Gurupá, Breves, Barcarena, Curralinho e Marabá, além de Macapá e Laranjal do Jari. A organização distribuiu mais de R$ 50 mil em premiações, atraindo competidores experientes e fortalecendo o calendário da modalidade na região Norte.

Entre os principais destaques, Matheus Lopes, de Castanhal, venceu as categorias MX-1, MX-3 e Nacional PRO, consolidando-se como um dos nomes da competição. Já Willy Almeida, de Concórdia do Pará, conquistou os títulos da MX Intermediária e da Nacional Intermediária. Nas categorias regionais, pilotos de Portel também tiveram bom desempenho, com vitórias de Anderson Noronha na Nacional Regional, Diego Silva na Regional até 230cc e César Shake na Categoria Cidade.

Festival de Verão de Portel
Ray Nonato
Ray Nonato

A competição integrou a programação esportiva do Festival de Verão de Portel e reuniu pilotos de diferentes níveis técnicos. O diretor de provas da Federação Paraense de Motociclismo, Paulo Bento, destacou a estrutura disponibilizada para o evento e avaliou que iniciativas desse porte contribuem para o desenvolvimento da modalidade no estado.

Além das disputas na pista, o motocross também atraiu público ao município, movimentando o comércio e o setor de serviços durante o período do festival. A realização do evento reforça a presença da competição no calendário esportivo de Portel e amplia a participação de pilotos de diferentes regiões da Amazônia.

VEJA MAIS

Festival de Verão de Portel entra na reta final com motocross, esportes e concursos na Praia do Tuca Programação de encerramento reúne competições esportivas, concursos de beleza e atrações culturais até domingo (26), fortalecendo o turismo no município marajoara

Cantora Mari Fernandez realiza shows em Peixe-Boi e Irituia neste domingo (26) Esta será a primeira vez que Mari se apresenta nas duas cidades paraenses

Fim de semana terá festas e shows em Belém, Icoaraci, Mosqueiro e Salinas Agenda reúne eventos em casas de entretenimento, parques, praias e festival de verão entre sexta-feira (24) e domingo (26)

Resultados – 11º Motocross de Portel

MX-1
1º #14 Matheus Lopes (Castanhal-PA)
2º #216 Wellington Doarte (Concórdia-PA)
3º #5 Gustavo Tabauna (Castanhal-PA)
4º Matheus Philipe (Castanhal-PA)
5º #20 Edilson Cavalcante (Marabá-PA)

MX-3
1º #14 Matheus Lopes (Castanhal-PA)
2º #216 Wellington Doarte (Concórdia-PA)
3º #199 Cirino Pastrana (Pacajá-PA)
4º #5 Gustavo Tabauna (Castanhal-PA)
5º #2 Diego Monster (Gurupá-PA)
6º #69 Charles Cruz (Castanhal-PA)
7º #20 Edilson Cavalcante (Marabá-PA)

MX-5 e Convidados
1º #20 Edilson Cavalcante (Marabá-PA)
2º #08 Rodrigo Junior (Breves-PA)
3º #211 Adones Monteiro (Portel-PA)
4º #12 Franciney Moraes (Portel-PA)
5º #2 João do Poço (Capitão Poço-PA)

MX-JR
1º #907 Matheus Philipe (Castanhal-PA)
2º #08 Rodrigo Junior (Breves-PA)
3º #114 Carlos Junior (Pacajá-PA)
4º #131 Andrei Gomes (Breves-PA)
5º #12 João Lucas (Portel-PA)
6º #14 João Matheus (Castanhal-PA)
7º #26 Luiz Fernando (Breves-PA)

MX-F (Feminino)
1º #08 Lilian Monteiro (Breves-PA)
2º #313 Taciane Costa (Portel-PA)
3º Zani Amaral (Portel-PA)
4º #5 Amanda Helem (Castanhal-PA)
5º #8 Ana Paula (Breves-PA)
6º #07 Railane Paiva (Portel-PA)
7º #38 Samira Lobato (Portel-PA)

MX-Intermediária
1º #216 Willy Almeida (Concórdia-PA)
2º #907 Matheus Philipe (Castanhal-PA)
3º #5 Gustavo Tabauna (Castanhal-PA)
4º #211 César Shake (Portel-PA)
5º #2 Diego Monster (Gurupá-PA)
6º #248 Charles Cruz (Castanhal-PA)
7º #20 Flávio Salomão (Castanhal-PA)

Nacional Intermediária
1º #216 Willy Almeida (Concórdia-PA)
2º #L90 Lucas Pereira (Portel-PA)
3º #199 Cirino Pastrana (Pacajá-PA)
4º #2 Diego Monster (Gurupá-PA)
5º #8 Anderson Noronha (Portel-PA)
6º #09 Luciano Palheta (Gurupá-PA)
7º #51 Patrick Oliveira (Pacajá-PA)

Nacional PRO
1º #14 Matheus Lopes (Castanhal-PA)
2º #216 Wellington Doarte (Concórdia-PA)
3º #199 Cirino Pastrana (Pacajá-PA)
4º #510 Ermeson Alcântara (Castanhal-PA)
5º #51 Patrick Oliveira (Pacajá-PA)
6º #08 Anderson Noronha (Portel-PA)
7º #223 Matheus Freire (Breves-PA)

Nacional Regional
1º #08 Anderson Noronha (Portel-PA)
2º #211 César Shake (Portel-PA)
3º #L90 Lucas Pereira (Portel-PA)
4º #2 Diego Monster (Gurupá-PA)
5º #09 Luciano Palheta (Gurupá-PA)
6º #223 Matheus Freire (Breves-PA)
7º #313 João Victor (Portel-PA)

Regional até 230cc
1º #07 Diego Silva (Portel-PA)
2º #77 Jaime Pereira (Portel-PA)
3º #25 Robinho Monster (Gurupá-PA)
4º #32 Geovane Gomes (Portel-PA)
5º #777 Gedielson Machado (Portel-PA)
6º #131 Antônio Salazar (Portel-PA)
7º #95 Arthur Vasconcelos (Gurupá-PA)

Categoria Cidade
1º #211 César Shake (Portel-PA)
2º #90 Lucas Pioneiro (Portel-PA)
3º #02 Anderson Noronha (Portel-PA)
4º #313 João Victor Matos (Portel-PA)
5º #08 Rafael Furtado (Portel-PA)
6º #248 Gabriel Borges (Portel-PA)
7º #777 Gedielson Machado (Portel-PA)
8º #77 Calebe Viana (Portel-PA)
9º #14 Melk Silva (Portel-PA)
10º #08 Izaque Machado (Portel-PA)

Assuntos relacionados

motocross
festival de verão de portel
jornal amazônia