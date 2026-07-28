Motocross reúne 77 pilotos e movimenta Festival de Verão de Portel

Competição contou com representantes do Pará e do Amapá, distribuiu mais de R$ 50 mil em premiações e teve disputas em 11 categorias

O motocross foi um dos destaques do último fim de semana do Festival de Verão de Portel 2026. A Arena de Motocross do município recebeu 77 pilotos do Pará e do Amapá, que disputaram provas em 11 categorias durante a 11ª edição da competição.

Participaram atletas de municípios como Belém, Castanhal, Capitão Poço, Pacajá, Gurupá, Breves, Barcarena, Curralinho e Marabá, além de Macapá e Laranjal do Jari. A organização distribuiu mais de R$ 50 mil em premiações, atraindo competidores experientes e fortalecendo o calendário da modalidade na região Norte.

Entre os principais destaques, Matheus Lopes, de Castanhal, venceu as categorias MX-1, MX-3 e Nacional PRO, consolidando-se como um dos nomes da competição. Já Willy Almeida, de Concórdia do Pará, conquistou os títulos da MX Intermediária e da Nacional Intermediária. Nas categorias regionais, pilotos de Portel também tiveram bom desempenho, com vitórias de Anderson Noronha na Nacional Regional, Diego Silva na Regional até 230cc e César Shake na Categoria Cidade.

Festival de Verão de Portel < > Ray Nonato

A competição integrou a programação esportiva do Festival de Verão de Portel e reuniu pilotos de diferentes níveis técnicos. O diretor de provas da Federação Paraense de Motociclismo, Paulo Bento, destacou a estrutura disponibilizada para o evento e avaliou que iniciativas desse porte contribuem para o desenvolvimento da modalidade no estado.

Além das disputas na pista, o motocross também atraiu público ao município, movimentando o comércio e o setor de serviços durante o período do festival. A realização do evento reforça a presença da competição no calendário esportivo de Portel e amplia a participação de pilotos de diferentes regiões da Amazônia.

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Resultados – 11º Motocross de Portel

MX-1

1º #14 Matheus Lopes (Castanhal-PA)

2º #216 Wellington Doarte (Concórdia-PA)

3º #5 Gustavo Tabauna (Castanhal-PA)

4º Matheus Philipe (Castanhal-PA)

5º #20 Edilson Cavalcante (Marabá-PA)

MX-3

1º #14 Matheus Lopes (Castanhal-PA)

2º #216 Wellington Doarte (Concórdia-PA)

3º #199 Cirino Pastrana (Pacajá-PA)

4º #5 Gustavo Tabauna (Castanhal-PA)

5º #2 Diego Monster (Gurupá-PA)

6º #69 Charles Cruz (Castanhal-PA)

7º #20 Edilson Cavalcante (Marabá-PA)

MX-5 e Convidados

1º #20 Edilson Cavalcante (Marabá-PA)

2º #08 Rodrigo Junior (Breves-PA)

3º #211 Adones Monteiro (Portel-PA)

4º #12 Franciney Moraes (Portel-PA)

5º #2 João do Poço (Capitão Poço-PA)

MX-JR

1º #907 Matheus Philipe (Castanhal-PA)

2º #08 Rodrigo Junior (Breves-PA)

3º #114 Carlos Junior (Pacajá-PA)

4º #131 Andrei Gomes (Breves-PA)

5º #12 João Lucas (Portel-PA)

6º #14 João Matheus (Castanhal-PA)

7º #26 Luiz Fernando (Breves-PA)

MX-F (Feminino)

1º #08 Lilian Monteiro (Breves-PA)

2º #313 Taciane Costa (Portel-PA)

3º Zani Amaral (Portel-PA)

4º #5 Amanda Helem (Castanhal-PA)

5º #8 Ana Paula (Breves-PA)

6º #07 Railane Paiva (Portel-PA)

7º #38 Samira Lobato (Portel-PA)

MX-Intermediária

1º #216 Willy Almeida (Concórdia-PA)

2º #907 Matheus Philipe (Castanhal-PA)

3º #5 Gustavo Tabauna (Castanhal-PA)

4º #211 César Shake (Portel-PA)

5º #2 Diego Monster (Gurupá-PA)

6º #248 Charles Cruz (Castanhal-PA)

7º #20 Flávio Salomão (Castanhal-PA)

Nacional Intermediária

1º #216 Willy Almeida (Concórdia-PA)

2º #L90 Lucas Pereira (Portel-PA)

3º #199 Cirino Pastrana (Pacajá-PA)

4º #2 Diego Monster (Gurupá-PA)

5º #8 Anderson Noronha (Portel-PA)

6º #09 Luciano Palheta (Gurupá-PA)

7º #51 Patrick Oliveira (Pacajá-PA)

Nacional PRO

1º #14 Matheus Lopes (Castanhal-PA)

2º #216 Wellington Doarte (Concórdia-PA)

3º #199 Cirino Pastrana (Pacajá-PA)

4º #510 Ermeson Alcântara (Castanhal-PA)

5º #51 Patrick Oliveira (Pacajá-PA)

6º #08 Anderson Noronha (Portel-PA)

7º #223 Matheus Freire (Breves-PA)

Nacional Regional

1º #08 Anderson Noronha (Portel-PA)

2º #211 César Shake (Portel-PA)

3º #L90 Lucas Pereira (Portel-PA)

4º #2 Diego Monster (Gurupá-PA)

5º #09 Luciano Palheta (Gurupá-PA)

6º #223 Matheus Freire (Breves-PA)

7º #313 João Victor (Portel-PA)

Regional até 230cc

1º #07 Diego Silva (Portel-PA)

2º #77 Jaime Pereira (Portel-PA)

3º #25 Robinho Monster (Gurupá-PA)

4º #32 Geovane Gomes (Portel-PA)

5º #777 Gedielson Machado (Portel-PA)

6º #131 Antônio Salazar (Portel-PA)

7º #95 Arthur Vasconcelos (Gurupá-PA)