Cantora Mari Fernandez realiza shows em Peixe-Boi e Irituia neste domingo (26)

A cantora Mari Fernandez chega ao Pará neste domingo (26) para uma maratona de apresentações em dois municípios. A artista será uma das atrações do Festival de Verão de Peixe-Boi, com show marcado para 20h30, na Orla da Cidade, e, em seguida, segue para Irituia, onde sobe ao palco à 0h30, em evento realizado no estacionamento ao lado do Mercado Municipal. Nos dois shows, a cantora promete levar ao público um repertório que reúne sucessos da carreira, músicas mais recentes e momentos inspirados no projeto “Mari no Barzinho”.

Esta será a primeira vez que Mari se apresenta nas duas cidades paraenses. Apesar da estreia, ela afirma que já conhece a receptividade do público do estado e chega com grandes expectativas para os shows. “Eu ainda não tive a oportunidade de me apresentar nessas cidades, então estou muito feliz por finalmente levar meu show para Peixe-Boi e Irituia. O Pará sempre me recebe com um carinho enorme, é um estado que canta todas as músicas do começo ao fim e tem uma energia muito especial. Sei que as duas cidades estão vivendo grandes festas neste fim de semana e estou chegando com a expectativa lá em cima para fazer dois shows inesquecíveis”, afirma.

Segundo a cantora, o público poderá esperar um espetáculo que contempla diferentes momentos de sua carreira. “Podem esperar um repertório bem completo. A gente mistura os sucessos que marcaram minha trajetória com as músicas mais recentes, porque eu gosto de entregar um show que agrade tanto quem me acompanha desde o começo quanto quem chegou agora. Tem momentos mais românticos, tem aquele bloco de Mari no Barzinho para todo mundo cantar junto e tomar umas”, destaca.

Mari também confirma que o projeto “Mari no Barzinho”, que conquistou o público com uma proposta mais intimista, estará presente nas apresentações. “O ‘Mari no Barzinho’ virou uma extensão do meu show. As pessoas abraçaram muito esse projeto, então insiro algumas músicas e levo a atmosfera do Mari no Barzinho pros shows. Eu gosto dessa mistura entre a energia de festival e aquele clima de barzinho, em que parece que está todo mundo reunido entre amigos cantando junto”, explica.

Uma das marcas recentes dos shows da cantora, o chamado “rock doido”, também está garantido. No entanto, Mari faz mistério sobre uma possível homenagem ao estado. “Vai sim! Mas vou deixar na surpresa dessa vez de como vamos levar um pouco do Pará pro show”, adianta.

Vivendo uma fase de crescimento na carreira, com novos lançamentos e agenda intensa de apresentações, a artista atribui o bom momento à paixão pelo trabalho e ao apoio do público. “É uma rotina muito intensa, mas eu sou completamente apaixonada pelo que faço. Claro que exige organização, cuidar da saúde, da voz e aproveitar os momentos de descanso quando eles aparecem. Tenho uma equipe que caminha comigo e isso faz toda a diferença”, diz.

Ela também destaca que o reconhecimento dos fãs é a principal motivação para seguir evoluindo. “O que mais me motiva é perceber que, a cada projeto, meu público cresce e continua me acompanhando. Ver minhas músicas fazendo parte da vida das pessoas, lotar shows em diferentes estados e sentir esse carinho por onde eu passo me dá ainda mais vontade de trabalhar, evoluir e entregar sempre o meu melhor. Estou vivendo uma fase muito especial e sou extremamente grata por tudo o que vem acontecendo”, conclui a cantora.

Serviço

Mari Fernandez no Pará

Peixe-Boi

Data: Domingo, 26 de julho

Horário: 20h30

Local: Orla da Cidade

Evento: Festival de Verão de Peixe-Boi