Festival de Verão de Portel entra na reta final com motocross, esportes e concursos na Praia do Tuca Programação de encerramento reúne competições esportivas, concursos de beleza e atrações culturais até domingo (26), fortalecendo o turismo no município marajoara O Liberal 24.07.26 21h47 O final de semana terá competição de motocross em Portel. (Ray Nonato) O Festival de Verão de Portel chega ao último fim de semana de programação com uma agenda diversificada que promete movimentar moradores e turistas. Até domingo (26), o município da Região de Integração do Marajó recebe competições esportivas, concursos de beleza e atrações culturais, concentradas principalmente na Praia do Tucano. Reconhecida pelas praias de água doce, igarapés e balneários, a cidade se consolidou como um dos destinos mais procurados do arquipélago durante o verão amazônico. A expectativa é de grande público no encerramento da programação, que também impulsiona o comércio e o setor turístico local. Entre os destaques está a etapa de motocross, considerada uma das atrações esportivas mais aguardadas do festival. A competição reúne pilotos de diferentes regiões do Pará e será aberta neste sábado, às 13h30, na Arena Moto Cross, localizada no quilômetro 7 da PA-368. Circuito onde será realizada a etapa de motocross. (Ray Nonato) Ainda no sábado, a programação segue na Praia do Tucano com o concurso Musa Verão Portel 2026, marcado para as 21h. As atividades continuam no domingo. Às 6h30, acontece o tradicional Trilhão de Moto "Chora Neném", com saída da Praia do Tucano. Em seguida, às 8h, será realizado o Open de Jiu-Jítsu, no Ginásio Municipal, reunindo atletas da modalidade. VEJA MAIS M´Synck e Richelle Haliday agitam o Verão Liberal 2026 em Salinas Artistas se apresentam nesta sexta (17) e no sábado (18) no Palco Liberal, montado na Orla do Maçarico Verão Liberal 2026: Salinas tem shows de Thiago Costa e Vini Oliveira nesta sexta (24) No último final de semana de julho, atrações musicais se apresentarão no Palco Liberal, montado na Orla do Maçarico, nesta sexta (24) e no sábado (25), a partir das 20h, com acesso livre ao público Trânsito na BR-316 se intensifica desde cedo no último fim de semana de julho Movimento começou por volta das 6h desta sexta-feira (24), com aumento no fluxo de veículos deixando Belém em direção aos principais balneários O encerramento oficial do Festival de Verão está previsto para as 20h de domingo, novamente na Praia do Tucano, com a realização do concurso Miss Mix Verão 2026, evento que celebra a diversidade e fecha a programação da temporada. Segundo o secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Idinor Ferreira, o festival se consolidou como um importante instrumento de valorização do turismo e da cultura local, contribuindo para atrair visitantes e movimentar diferentes setores da economia durante o mês de julho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes festival de verão de portel verão 2026 motocross jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogador do Paysandu sofre pancada na cabeça e pode não jogar contra o Amazonas Goleiro Gabriel Mesquita sofreu uma pancada na cabeça durante treinamento e deveráe cumprir protocolo de concussão da CBF 24.07.26 19h49 futebol Voo do Remo atrasa e clube cancela treino antes de duelo contra o Vitória Time azulino desembarcou em Belém na manhã desta sexta-feira (24), após o duelo contra o Corinthians 24.07.26 11h30 futebol Fora do último jogo do Remo, Tchamba é dúvida para duelo contra o Vitória Jogador se lesionou em treino e desfalcou a equipe azulina diante do Corinthians 24.07.26 10h50 MMA Sport Club Paraense conquista título mundial de MMA com nocaute histórico na Inglaterra 24.07.26 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mais esportes Corrida do Sal reúne mais de 2,5 mil atletas neste sábado; saiba os horários e percursos da prova Tradicional prova de rua retorna após seis anos e movimenta Salinópolis com percursos de 3 km e 7 km, estrutura reforçada e programação especial na Orla do Maçarico 25.07.26 4h00 VÔLEI Brasil supera a Itália com atuação decisiva de Ana Cristina e garante vaga na final da VNL Seleção brasileira reage após perder o primeiro set, derrota as atuais bicampeãs no tie-break e segue em busca do inédito título da Liga das Nações 25.07.26 8h27 FUTEBOL Jogador do Paysandu sofre pancada na cabeça e pode não jogar contra o Amazonas Goleiro Gabriel Mesquita sofreu uma pancada na cabeça durante treinamento e deveráe cumprir protocolo de concussão da CBF 24.07.26 19h49 Futebol Pedro Carrerette destaca força mental do Paysandu e mira sequência na Série C Zagueiro valoriza reação na estreia diante do Guarani, diz que equipe ganhou confiança com a virada e garante foco total para o confronto contra o Amazonas, em Manaus 24.07.26 19h26