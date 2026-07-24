Festival de Verão de Portel entra na reta final com motocross, esportes e concursos na Praia do Tuca

O Festival de Verão de Portel chega ao último fim de semana de programação com uma agenda diversificada que promete movimentar moradores e turistas. Até domingo (26), o município da Região de Integração do Marajó recebe competições esportivas, concursos de beleza e atrações culturais, concentradas principalmente na Praia do Tucano.

Reconhecida pelas praias de água doce, igarapés e balneários, a cidade se consolidou como um dos destinos mais procurados do arquipélago durante o verão amazônico. A expectativa é de grande público no encerramento da programação, que também impulsiona o comércio e o setor turístico local.

Entre os destaques está a etapa de motocross, considerada uma das atrações esportivas mais aguardadas do festival. A competição reúne pilotos de diferentes regiões do Pará e será aberta neste sábado, às 13h30, na Arena Moto Cross, localizada no quilômetro 7 da PA-368.

Circuito onde será realizada a etapa de motocross. (Ray Nonato)

Ainda no sábado, a programação segue na Praia do Tucano com o concurso Musa Verão Portel 2026, marcado para as 21h.

As atividades continuam no domingo. Às 6h30, acontece o tradicional Trilhão de Moto "Chora Neném", com saída da Praia do Tucano. Em seguida, às 8h, será realizado o Open de Jiu-Jítsu, no Ginásio Municipal, reunindo atletas da modalidade.

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O encerramento oficial do Festival de Verão está previsto para as 20h de domingo, novamente na Praia do Tucano, com a realização do concurso Miss Mix Verão 2026, evento que celebra a diversidade e fecha a programação da temporada.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Idinor Ferreira, o festival se consolidou como um importante instrumento de valorização do turismo e da cultura local, contribuindo para atrair visitantes e movimentar diferentes setores da economia durante o mês de julho.