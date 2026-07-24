Trânsito na BR-316 se intensifica desde cedo no último fim de semana de julho

Movimento começou por volta das 6h desta sexta-feira (24), com aumento no fluxo de veículos deixando Belém em direção aos principais balneários

O último fim de semana de julho, período que marca o encerramento das férias do verão amazônico, já começou com intenso movimento na rodovia BR-316. Desde por volta das 6h desta sexta-feira (24), o fluxo de veículos aumentou no sentido de saída de Belém, com filas em alguns trechos e grande circulação de carros de passeio, motocicletas, ônibus e caminhões.

As imagens registradas pela equipe de O Liberal mostram o aumento da movimentação logo nas primeiras horas do dia, a partir do Mercado Central do município de Ananindeua. E o clima parcialmente ensolarado e sem previsão de chuva favoreceu a condução de quem se organizou para deixar a cidade logo cedo.

Saída de Belém na manhã desta sexta-feira, 24 de julho < > Foto: Wagner Santana | O Liberal

A expectativa é de que milhares de motoristas sigam viagem ao longo do dia rumo aos principais destinos turísticos do estado, como Salinópolis, Mosqueiro, Marudá, Algodoal, Bragança e outros balneários e municípios do nordeste paraense.

Durante a Operação Verão, os órgãos de fiscalização, como o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), reforçam a orientação para que os condutores revisem os veículos antes da viagem, respeitem os limites de velocidade, utilizem o cinto de segurança, evitem ultrapassagens proibidas e jamais dirijam após consumir bebida alcoólica.