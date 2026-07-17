M´Synck e Richelle Haliday agitam o Verão Liberal 2026 em Salinas

No segundo final de semana do Verão Liberal 2026, no município de Salinópolis, no nordeste do Estado do Pará, a Orla do Maçarico vai ferver nas noites desta sexta-feira (17) e de sábado (18). Isso porque, no Palco Liberal, montado nesse point de Salinas, vão se apresentar ao público dois artistas do primeiro time da música paraense: Banda M´Synck e a cantora Richelle Haliday. Em outras palavras, a galera pode dançar à vontade ao embalo de ritmos diversos e ainda aproveitar as promoções e surpresas da turma da Rádio Liberal FM, à frente o apresentador Markinho Pinheiro. Sempre a partir das 20h. O Verão Liberal 2026 tem a parceria da Prefeitura de Salinópolis e o patrocínio do Grupo Líder, da Universidade da Amazônia (Unama) e da Cerveja Caribeña.

“O show vai ser incrível, pode acreditar. Estamos preparando um repertório muito bacana para a galera, tocando as principais músicas da M´Synck e também as estouradas nas plataformas digitais. Até mesmo porque é verão, e a gente tem que dar uma pitadinha aí de verãozão para a galera, um repertório diferenciado”, destaca Josiel Corrêa, vocalista da M´Synck. A Banda M´Synck é formada por Josiel Corrêa e Ana Gaby.

Josiel diz que tocar em uma área de praia, em pleno veraneio, “é bom demais para a gente, porque a gente pode ousar nos looks, usar um look totalmente diferente do que costuma usar em shows convencionais e também ousar no repertório”. “Podemos tocar algumas coisas que a gente não tocaria em uma casa de show, em uma boate”, acrescenta.

Essa agitação dos veranistas em julho tem tudo a ver com o clima atual da M´Synck. A banda completa 20 anos de estrada musical em 2026. Para celebrar essa conquista, a M´Synk encaminha um projeto muito especial. “Em agosto, vamos estar gravando um audiovisual em comemoração aos nossos 20 anos de carreira. E estamos também em estúdio gravando um novo álbum da banda, com várias músicas inéditas que vamos lançar a partir de agosto”, adianta Josiel.

Emoção no palco

Com uma vibração total no palco e 13 anos de uma carreira de destaque, a cantora paraense Richelle Haliday vai com tudo para o show que fará para os veranistas de Salinas, neste sábado (18), a partir das 20h, no Palco Liberal. Até porque, como conta essa artista, ao longo de sua trajetória, ela passou por diferentes estilos musicais, sempre buscando evoluir e levar alegria ao público por meio da música.

“Estou preparando um show muito especial, com um repertório que mistura grandes sucessos e músicas que marcaram minha carreira. O público pode esperar muita animação, emoção e, claro, muita música para cantar e dançar. Minha expectativa é fazer uma apresentação inesquecível para quem estiver em Salinas”, diz Richelle.

Animadíssima para esse encontro com os veranistas da Atlântica, Richelle Haliday destaca que “o verão em Salinas tem uma energia única”. “É um dos destinos mais procurados do Pará nesta época do ano, reunindo pessoas de várias partes do estado e do Brasil. Além das praias e da famosa Orla do Maçarico, existe um clima de alegria, descontração e muita música, o que torna cada apresentação ainda mais especial”, ressalta a cantora.

Para ter uma ideia do entusiasmo dessa artista para esta apresentação no Sal, Richelle Haliday destaca que vive um momento bem produtivo na carreira. Ela atua no projeto musical “Nós 2 e o Arrocha”, que divide com o cantor Lucas Lima.

“É um trabalho dedicado ao arrocha, com releituras de grandes sucessos e músicas inéditas, sempre valorizando a emoção, o romantismo e a identidade desse gênero que conquista cada vez mais o público. Não esquecendo, é claro, de falar de chifre”, detalha Richelle. “Estamos vivendo um momento muito especial com o projeto e felizes por ver nossa música ‘Devolução’ fazendo parte da programação da Rádio Liberal”, arremata.

Meg Martins, produtora executiva do Grupo Liberal, destaca que este segundo momento da programação do Verão Liberal 2026 vai manter o pique tradicional desse evento na Orla do Maçarico nas férias de julho em Salinas. “A programação no Palco Liberal vai ter apresentação de Markinnho Pinheiro. Vamos ter flashes do evento na Rádio Liberal FM e, ainda, surpresas para a galera e distribuição de brindes ao público, formado por famílias e turistas em geral, que fazem, sem dúvida, da Orla do Maçarico, com o Verão Liberal, um dos points mais badalados das férias paraense”.

Verão Liberal em Salinópolis:

Orla do Maçarico, a partir das 20h

Dia 17 - Banda M´Synck

Dia 18 - Richelle Haliday

Dia 24 - Thiago Costa

Dia 25 - Edilson Morenno

Dia 31 - Kim Marques