Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Morre Marquinhos Abdalla, pioneiro e ídolo do basquete brasileiro

O pivô se tornou o primeiro brasileiro draftado pela NBA, em 1976, pelo Portland Trail Blazers

Estadão Conteúdo
fonte

Marquinhos Abdalla (Divulgação / CBB)

O basquete brasileiro está em luto. Morreu neste domingo, 22, Marquinhos Abdalla, um dos grandes nomes da história da modalidade no País. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Abdalla participou de três Olimpíadas pela seleção brasileira, (1972, 1980 e 1984), foi vice-campeão mundial em 1970 e conseguiu outro feito histórico. O pivô se tornou o primeiro brasileiro draftado pela NBA, em 1976, pelo Portland Trail Blazers.

Também brilhou na NCAA, o basquete universitário americano, pelo Pepperdine, abrindo um mercado ainda pequeno para estrangeiros em 1974.

No Brasil, atuou por Fluminense, Sírio (onde foi campeão do mundo de clubes em 1979), Flamengo e Bradesco. Também jogou no Virtus Bologna (Itália) e Gênova.

"Marquinhos era um craque dentro e fora das quadras. Um cara diferenciado, incrivelmente talentoso e campeão. O basquete brasileiro perde uma referência técnica e de pessoa. Nossas condolências aos amigos, familiares e fãs que tanto festejaram com Marquinhos em quadra. Ele já faz falta", afirmou Marcelo Sousa, presidente da CBB.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

luto

Marquinhos Abdalla
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar

Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina

25.03.26 16h01

FUTEBOL

Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu

O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID

25.03.26 13h32

destaque

Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números

Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols

25.03.26 12h40

COPA NORTE

'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor

Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe

25.03.26 11h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira

25.03.26 7h00

REFORÇO

Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista

Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo

24.03.26 19h30

FUTEBOL

Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu

O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID

25.03.26 13h32

FUTEBOL

Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte

Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h

25.03.26 9h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda