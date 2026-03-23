Morre Marquinhos Abdalla, pioneiro e ídolo do basquete brasileiro

O basquete brasileiro está em luto. Morreu neste domingo, 22, Marquinhos Abdalla, um dos grandes nomes da história da modalidade no País. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Abdalla participou de três Olimpíadas pela seleção brasileira, (1972, 1980 e 1984), foi vice-campeão mundial em 1970 e conseguiu outro feito histórico. O pivô se tornou o primeiro brasileiro draftado pela NBA, em 1976, pelo Portland Trail Blazers.

Também brilhou na NCAA, o basquete universitário americano, pelo Pepperdine, abrindo um mercado ainda pequeno para estrangeiros em 1974.

No Brasil, atuou por Fluminense, Sírio (onde foi campeão do mundo de clubes em 1979), Flamengo e Bradesco. Também jogou no Virtus Bologna (Itália) e Gênova.

"Marquinhos era um craque dentro e fora das quadras. Um cara diferenciado, incrivelmente talentoso e campeão. O basquete brasileiro perde uma referência técnica e de pessoa. Nossas condolências aos amigos, familiares e fãs que tanto festejaram com Marquinhos em quadra. Ele já faz falta", afirmou Marcelo Sousa, presidente da CBB.