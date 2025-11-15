Morre Celso Barros, ex-patrocinador do Fluminense e pré-candidato à presidência do clube Estadão Conteúdo 15.11.25 18h23 Morreu neste sábado, 15, o médico Celso Barros, que foi vice-presidente da Unimed Rio no período em que a empresa foi patrocinadora do Fluminense, entre 1999 e 2014. Celso também era pré-candidato à presidência do clube na eleição marcada o dia 29. A causa da morte foi um infarto. O clube carioca decretou luto oficial pela morte de Celso Barros e ofereceu o Salão Nobre do clube para a realização do velório. "Apaixonado desde sempre, o médico pediatra viveu intensamente a discussão sobre os destinos do clube. Mantinha-se atuante na política do Fluminense e era, neste momento, pré-candidato à presidência para o próximo triênio", diz trecho da nota divulgada pelo clube. Médico e pediatra, Celso Corrêa de Barros foi diretor do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) e diretor da Associação Médica Brasileira. Ganhou maior visibilidade no futebol como presidente da Unimed no período em que a empresa patrocinou o Fluminense, entre 1999 e 2014. Nesse período, o clube deixou a Série C do Campeonato Brasileiro, conquistou a Copa do Brasil de 2007 e os títulos do Campeonato Brasileiro de 2010 e 2012, além dos Cariocas de 2002, 2005 e 2012. A parceria também teve algumas lutas contra o rebaixamento, como em 2009, quando o time conseguiu de salvar de maneira improvável. A parceria terminou de forma conturbada em 2014, durante grave crise financeira da empresa. Mesmo após o fim da parceria entre Unimed e Fluminense, o médico continuou como presença importante na vida política do clube. Ele foi eleito vice-presidente ao lado de Mário Bittencourt, atual presidente. Os dois se desentenderam politicamente no primeiro mandato e o médico migrou para a oposição. Há um mês, Celso Barros anunciou sua candidatura ao lado Rafael Rolim, advogado e candidato a presidente nas últimas eleições, como vice geral da chapa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fluminense luto Celso Baros COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00