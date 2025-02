Ministro do Esporte recebe secretário de Belém para tratar de investimentos em infraestrutura

O ministro do Esporte, André Fufuca, recebeu nesta terça-feira (4) o secretário de Esporte e Lazer de Belém, Gleisson Oliveira, para discutir investimentos na infraestrutura esportiva da capital paraense. A reunião, realizada em Brasília (DF), teve como foco a viabilização de recursos para a modernização de espaços esportivos, apoio a projetos sociais e incentivo ao esporte de base e de alto rendimento. Segundo o titular da Sejel, a parceria é essencial para ampliar o acesso ao esporte na cidade.

“Estamos buscando investimentos que possibilitem a revitalização dos espaços esportivos e a criação de novas oportunidades para nossos atletas e comunidades. O esporte tem um papel fundamental na inclusão social e no desenvolvimento da juventude, e queremos fortalecer essa missão em Belém”, afirmou.

O ministro André Fufuca destacou o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento esportivo da cidade e a importância do esporte como ferramenta de transformação social. “Belém é uma capital com grande potencial esportivo, e o Ministério do Esporte está à disposição para contribuir com iniciativas que impulsionem o setor. Investir no esporte é investir em saúde, educação e qualidade de vida para a população”, ressaltou o ministro.

VEJA MAIS

A articulação da Prefeitura de Belém contou com a intermediação do ministro do Turismo, Celso Sabino. A expectativa é que, com o apoio do Governo Federal, atletas, projetos sociais e toda a comunidade esportiva da cidade sejam beneficiados com novos investimentos e oportunidades.