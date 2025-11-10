Messi visita Camp Nou e revela desejo de retorno futuro

O craque argentino Lionel Messi visitou a cidade de Barcelona no último fim de semana. O jogador, que fez história no clube catalão, postou fotos nas redes sociais diretamente do Camp Nou, estádio onde atuou por anos. Ele expressou a saudade do local e a esperança de retornar um dia.

Entre 2004 e 2021, Messi defendeu a equipe espanhola, marcando 672 gols em 778 partidas. O astro conquistou quatro Champions League, três Mundiais de Clubes e dez Campeonatos Espanhóis. Em sua postagem, ele exaltou o retorno e manifestou o desejo de voltar para algo mais do que uma despedida.

Em sua mensagem, Lionel Messi declarou: "Ontem à noite voltei a um lugar que sinto muito falta. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde todos vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero algum dia poder voltar, e não apenas para me despedir como jogador, como nunca tive a oportunidade de fazer...".

Reforma do Camp Nou

O estádio Camp Nou passa por um processo de reformas desde 2023. A modernização da arena está prevista para ser concluída até o segundo semestre do ano de 2026, quando o clube deve ter sua casa totalmente reestruturada.

Trajetória de Messi pós-Barcelona

Lionel Messi deixou o Barcelona em 2021, transferindo-se para o Paris Saint-Germain, onde permaneceu por duas temporadas. Posteriormente, o atacante foi contratado pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, time com o qual renovou o vínculo até 2028.

Desempenho Recente com Inter Miami

Um dia antes de sua visita ao Camp Nou, Messi esteve em campo pelo Inter Miami. Ele atuou na goleada de 4 a 0 sobre o Nashville, marcando dois gols para sua equipe. Atualmente, o time norte-americano está na semifinal da Conferência Leste da MLS.