Messi brilha, Inter Miami supera Porto e abre caminho para vaga ao lado do Palmeiras

Com brilho do craque Lionel Messi, o Inter Miami conquistou sua primeira vitória no Mundial de Clubes ao derrotar o Porto por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O resultado pela segunda rodada do Grupo A encaminha a classificação da equipe norte-americana às oitavas de final e mantém também o Palmeiras em posição confortável.

Com a vitória, o Inter chegou aos mesmos quatro pontos do time brasileiro, que mais cedo bateu o Al-Ahly. A combinação deixou ambos em situação vantajosa: um empate no confronto direto, marcado para segunda-feira, garante a presença dos dois na próxima fase. Já o Porto, com apenas um ponto, depende de uma vitória sobre os egípcios e de um triunfo do Inter sobre o Palmeiras para ainda sonhar com a classificação.

O gol marcado diante do Porto foi o sexto de Messi em edições de Mundial de Clubes, somando as passagens por Barcelona e agora Inter Miami. Pelo clube norte-americano, o craque argentino chegou a 16 gols na temporada.

Diferentemente do que ocorreu no duelo entre Palmeiras e Al-Ahly, que precisou ser paralisado por risco de tempestade, a partida entre Porto e Inter Miami teve tranquilidade fora de campo graças à cobertura retrátil e à infraestrutura do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Em campo, no entanto, o jogo começou com temperatura alta, tanto no ritmo das equipes quanto na intensidade das disputas.

O Inter Miami surpreendeu pela forma como iniciou o confronto. Longe da apatia da estreia, o time comandado por Mascherano se lançou com mais presença ofensiva e buscou pressionar nos primeiros minutos. Messi, mesmo vindo de um incômodo físico, assumiu o protagonismo logo de cara e acionou Suárez com liberdade. O uruguaio teve uma chance clara logo aos dois minutos, mas desperdiçou - um erro que cobraria seu preço rapidamente.

Com a mesma escalação utilizada contra o Palmeiras, o Porto demonstrou equilíbrio emocional e eficiência. Se o Miami perdeu, os portugueses não perdoaram. Aos cinco minutos, João Mário foi derrubado na área, e após revisão do VAR, o pênalti foi confirmado. Samu cobrou com precisão e colocou o Porto em vantagem. A partir daí, os lusos passaram a ditar o ritmo, sem se lançar de forma desnecessária, apostando em uma abordagem mais reativa.

O time norte-americano, embora com postura ofensiva, esbarrou nos próprios erros. Suárez voltou a desperdiçar uma boa oportunidade após novo passe de Messi, enquanto o setor de meio-campo deixou espaços perigosos para as transições rápidas do Porto. O time português, sem fazer esforço desmedido, quase ampliou em duas ocasiões antes do intervalo: primeiro com Mora, em chute salvo em cima da linha por Falcón, e depois com Varela, que acertou a trave aos 43.

O primeiro tempo terminou com o Porto em vantagem no placar e no controle estratégico da partida. Messi teve lampejos e tentou construir, mas o time norte-americano oscilou entre a tentativa de ser propositivo e a falta de coordenação entre os setores. Ao fim dos 45 minutos, a impressão era de que o Inter Miami precisaria mais do que genialidade isolada para equilibrar o confronto.

Se a etapa inicial havia deixado o Inter Miami em desvantagem e sob pressão, o segundo começou com uma resposta imediata - e com a assinatura das principais figuras da equipe. Logo no primeiro minuto, Allende mostrou visão ao segurar a bola e esperar a ultrapassagem de Weigandt. O lateral entrou em velocidade e cruzou com precisão para Segovia, ex-Botafogo, que finalizou de primeira e estufou as redes: empate no placar e no emocional da partida.

O gol teve efeito direto na postura do time de Javier Mascherano, que ganhou confiança, subiu a marcação e passou a controlar o meio-campo com mais clareza. A virada não demorou. Aos oito, Messi fez o que dele se espera. Em cobrança de falta precisa, com curva e força na medida, o camisa 10 marcou um golaço para colocar o Inter Miami à frente: 2 a 1.

O Porto, que havia sido eficiente na etapa inicial e parecia confortável com o placar mínimo, foi pego de surpresa pelo início avassalador dos norte-americanos. A equipe portuguesa precisou sair mais para o jogo, mas encontrou dificuldades para reconstruir a fluidez ofensiva do primeiro tempo. A defesa do Inter, antes vulnerável, passou a se comportar melhor, com boa leitura de pressão e cobertura, confirmando assim uma grande vitória.

O Inter fecha sua participação na primeira fase diante do Palmeiras na segunda-feira, às 22h, em Miami. No mesmo dia e horário, o Porto desafia o Al Ahly, em New Jersey.