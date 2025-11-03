Memphis se irrita ao ter desempenho comparado no Corinthians e Holanda: 'Não preciso explicar' Estadão Conteúdo 03.11.25 13h03 O holandês Memphis Depay encerrou um jejum de três meses sem marcar pelo Corinthians ao anotar o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio pelo Brasileirão. Após a partida, ao ser questionado sobre seu desempenho pelo time alvinegro e pela seleção da Holanda, o jogador demonstrou irritação. "Acho que nem todo mundo compara. Eu acho que alguns torcedores comparam, vocês começam a trazer essa narrativa para a mídia. Qualquer pessoa com um entendimento lógico do futebol sabe que, como você pode comparar a seleção nacional com a nossa equipe aqui? São equipes totalmente diferentes, jogadores totalmente diferentes em volta de mim. Eu não preciso nem explicar esta situação ou as duas equipes. Por favor, vamos ser inteligentes e vamos focar no Corinthians. O que eu faço fora é outra coisa. Quando estou no campo, tento me esforçar", desabafou o holandês. Recentemente, o jogador se tornou o maior artilheiro da história da Holanda, ultrapassando o craque Van Persie. Nas últimas Datas Fifa, o Memphis anotou quatro gols pela seleção europeia em quatro jogos válidos pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. No mesmo período, o jogador sofreu com contusão e também enfrentou dificuldades para balançar as redes quando voltou a atuar pelo Corinthians. Além de perder sete jogos por lesão, o atacante passou nove jogos sem marcar gols pela equipe paulista. "Quando jogo pela seleção nacional e jogo aqui, são dois jogos diferentes, duas equipes diferentes. Mais frequentemente, eu sinto que estou no lugar certo para receber a bola para fazer gols e às vezes a bola não vem. Na equipe nacional, a bola vem. Eles procuram por mim o tempo todo que chegam no campo ofensivo, eles me buscam e me dão a bola. É uma questão de lógica. Ainda assim continuo calmo. Eu quero fazer o meu trabalho aqui. É claro que eu estava voltando de lesão, não estava nas minhas melhores condições", disse o atleta. Para Memphis, a grande diferença entre atuar pela Holanda e pelo Corinthians é a intensidade do jogo. Na visão do atleta, o futebol brasileiro impõe muito mais desgaste físico. "O jogo aqui exige mais do meu corpo do que na seleção nacional. A intensidade é muito diferente do que quando jogo pela seleção. Só o estilo que nós jogamos. Mas eu estou feliz que marquei hoje, o mais importante é ganhar a partida, a última e a anterior também. Tentamos ganhar mais jogos. Para mim, é o mais importante. É claro que eu quero marcar, mas, se eu estou fazendo meu trabalho, eu sei que serei importante para vencer os jogos, mesmo que não marque", completou o jogador. Nesta temporada, Memphis tem nove gols e dez assistências em 43 partidas pelo time alvinegro. Já pela seleção holandesa, são nove gols e quatro assistências em oito jogos. O próximo compromisso de Memphis com o Corinthians é nesta quarta-feira, às 19h, quando os paulistas encaram o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 32ª rodada do Brasileirão. 