Memphis cobra reação no Corinthians: 'Aprender a jogar como time grande' Estadão Conteúdo 07.09.26 14h33 Memphis Depay elevou o tom depois da derrota do Corinthians por 2 a 1 para a Chapecoense, na Neo Química Arena. Incomodado com a quarta derrota consecutiva da equipe no Brasileirão, o camisa 10 cobrou concentração, disciplina e responsabilidade do elenco. "Começamos bem, abrimos o placar, perdemos o controle, começamos a errar e perdemos bolas. Temos que aprender a jogar como um time grande, com mais responsabilidade", afirmou. O holandês também rejeitou a tentativa de concentrar em Fernando Diniz toda a responsabilidade pela crise. Desde que chegou ao clube, Memphis já trabalhou com três treinadores e entende que os atletas precisam assumir a própria parcela de culpa. "Não pode ser sempre que o técnico não entende o jogo ou os jogadores. Eu e todo mundo temos que assumir a responsabilidade e saber que a pressão está aqui. Se você não consegue lidar com a pressão, não deveria vestir a camisa do Corinthians", disparou. Com 32 pontos, o Corinthians ocupa a 11ª colocação e vê a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O próximo compromisso será contra o Estudiantes, nesta quarta-feira, às 21h30, na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores. "Precisamos melhorar rápido. Depois de um jogo assim, o que posso dizer é que existe decepção. Precisamos perceber que somos o Corinthians. ", concluiu Memphis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Memphis Depay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vídeo: Flamengo treina no Baenão antes de deixar Belém e agradece torcida pela recepção Rubro-Negro realizou a última atividade em solo brasileiro no estádio do Remo e seguiu diretamente para Quito 07.09.26 16h30 FUTEBOL Sinal de alerta! Remo tem 83,6% de risco de rebaixamento para a Série B, diz UFMG Vice-lanterna, Leão precisa buscar cerca de 22 pontos nas últimas rodadas para alcançar a pontuação considerada segura 07.09.26 15h43 FUTEBOL Cada vez mais difícil: Remo vê distância para sair do Z4 aumentar na Série A; veja cenário Azulinos continuam na vice-lanterna, enquanto Mirassol, Santos, Grêmio e Vasco conquistaram pontos importantes nas duas últimas rodadas 07.09.26 13h29 FUTEBOL Vídeo: Gonzalo Plata chega a Belém e se junta ao Flamengo antes de viagem para a Libertadores Após dez dias afastado do elenco, atacante equatoriano se reapresenta ao Flamengo na capital paraense, treina com o grupo e viaja para Quito, no Equador 07.09.26 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Selecionável Zagueiro do Remo, Tchamba é convocado para a Seleção de Camarões Jogador de 28 anos vai defender o país nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações neste mês 07.09.26 21h49 Futebol Defesa de Marcelo Rangel contra o Flamengo impressiona Galvão Bueno: 'monumental' Goleiro do Remo evitou um gol que parecia certo e recebeu elogios de Galvão e Mauro Beting após derrota por 1 a 0 no Mangueirão 08.09.26 11h31 Futebol Paysandu perde para o Brusque na estreia do quadrangular da Série C Derrota coloca os bicolores na lanterna do Grupo C e alça os catarinenses à liderança 07.09.26 20h01 futebol Flamengo concorre ao título de melhor clube do ano no Bola de Ouro 2026 Atual campeão da Libertadores e também do Nacional, a equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim vai concorrer pela honraria com o Paris Saint-Germain 08.09.26 10h03