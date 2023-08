Meia ex-Remo estreia no Campeonato Português com gol e vitória; vídeo

Na estreia do Campeonato Português, o meia Pablo Roberto, destaque do Clube do Remo no primeiro semestre, já se destacou. O meia fez um gol na vitória do Casa Pia, fora de casa, contra o Farense, por 3 x 0.

Pablo Roberto começou no banco, mas, quando teve a chance de entrar, acertou chute forte de fora da área e contou com 'colaboração' do goleiro, que viu a bola morrer no fundo da rede.

VEJA MAIS

Em Belém, Pablo Roberto chegou emprestado junto ao Vila Nova-GO. Com a camisa do Leão, o meio-campo despertou interesse de clubes como Flamengo e São Paulo.