Marcus D'Almeida conquista o título da etapa de Antália da Copa do Mundo de Tiro com Arco

O brasileiro Marcus D'Almeida foi o campeão do arco recurvo da etapa de Antália, na Turquia, da Copa do Mundo neste domingo. Na decisão da terceira etapa da temporada, o brasileiro superou Buianto Tsyrendorzhiev por 6 a 0, vencendo os três sets, com mais acertos nas zonas centrais do alvo. Com o título, Marcus D'Almeida assegurou um lugar nas finais da Copa do Mundo 2025, em outubro, na China.

"No ano passado, cheguei muito perto da medalha de ouro, mas hoje foi da melhor maneira, 6 a 0, e levei o ouro para casa", disse D'Almeida, número três do mundo, à Federação Internacional. "No Campeonato Sul-Americano, tive uma boa performance, minha sensação era boa. Eu simplesmente trouxe essa sensação para cá e a medalha de ouro aconteceu", completou ele, que também foi campeão do torneio continental na Colômbia

Nas duas primeiras etapas da Copa do Mundo de 2025, o brasileiro parou nas quartas de final. A quarta etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco será em Madri, entre os dias 8 e 13 de julho.

"Uma semana incrível, liderei o classificatório e conquistei o ouro. Obrigado a todos que torceram por mim e mandaram energias positivas", escreveu o brasileiro nas redes sociais.