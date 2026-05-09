Manchester City desencanta no segundo tempo e mantém perseguição ao Arsenal Estadão Conteúdo 09.05.26 16h02 Na disputa pelo título da Premier League, o Manchester City entrou em campo na tarde deste sábado (09) para derrotar o Brentford, por 3 a 0, no Etihad Stadium, pela 36ª rodada da competição. Os gols da partida foram marcados por Jérémy Doku, Erling Haaland e Omar Marmoush, todos no segundo tempo. A equipe de azul pressionou os adversários durante todo o embate e o placar só não foi maior graças ao goleiro Kelleher, com ao menos cinco boas defesas. O time fica dois pontos atrás do Arsenal, que jogará neste domingo (10), contra o West Ham, no estádio Olímpico de Londres. O próximo compromisso acontece na quarta-feira (13), contra o Crystal Palace, em partida atrasada da 31ª rodada. Já o Brentford, do brasileiro Igor Thiago, volta aos gramados no dia 17 de maio, contra o próprio Crystal Palace, no Gtech Community Stadium. A equipe ainda mantém chances de classificação na próxima edição da Conference League. O primeiro tempo de partida no Etihad Stadium foi bem movimentado, com o time de Pep Guardiola tendo as melhores oportunidades. Foram 15 finalizações dos donos da casa contra apenas uma do Brentford. O grande destaque foi o goleiro Caoihín Kelleher, que fez ao menos quatro boas defesas. Em uma delas, na primeira oportunidade da partida, o arqueiro fez boa intervenção em chute de Jérémy Doku, aos dois minutos. O ponta belga invadiu a área pelo lado esquerdo, cortou para o meio e mandou a bomba contra o gol adversário. Em outro lance, o goleiro irlandês defendeu uma ótima cabeçada de Nathan Aké. A segunda etapa começou um pouco mais equilibrada e o atacante Igor Thiago teve uma grande chance logo nos primeiros minutos. Ele recebeu bom passe de Michael Kayode e ficou de frente com o goleiro Gianluigi Donnarumma. No entanto, acabou se enrolando e bateu em cima do arqueiro italiano. O primeiro gol da partida saiu aos 14 minutos da segunda metade, justamente com Doku, o atleta mais perigoso em campo. Ele carregou a bola para o meio, quase perdeu a posse, mas conseguiu um chutaço, no ângulo da meta do Brentford. O belga marcou o 5º gol na Premier League e 8º na temporada. Um pouco mais tarde, o meia-atacante Phil Foden teve ótima oportunidade para espantar a má fase e acabar com um jejum de quase seis meses sem gols. O camisa 47 bateu forte para o gol, mas novamente Kelleher praticou excelente defesa. Aos 29 minutos, o Manchester City praticamente matou a partida com Erling Haaland. Antoine Semenyo mandou para o meio da área e armou uma confusão na área adversária. O centroavante da Noruega aproveitou a situação e empurrou de calcanhar para o fundo das redes. Esse foi o 37º gol do astro na temporada, 26º na Premier League. Na prorrogação, o atacante Omar Marmoush fechou o placar após receber ótimo passe de Haaland e tocar na saída do arqueiro. O egípcio, que entrou do banco de reservas, marcou o 12º gol na temporada e o segundo na Premier League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Manchester City Brentford Arsenal Premier League Haaland Igor Thiago COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). 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