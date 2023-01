Wizards x Pelicans: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (09/01) pela NBA

Mais esportes

Dupla paraense produz capacetes para Barrichello e Felipe Drugovich, piloto da Fórmula 1

Felipe Braga e Lucas Braga trabalham na Veloz, empresa que faz equipamentos de pilotos de várias categorias do mundo. Em entrevista ao O Liberal, eles contam detalhes do sonho que mantem vive a chama do automobilismo no Norte do Brasil.