Time de futebol americano do Remo suspende atividades presenciais por onda de covid

A equipe de futebol americano do Remo Lions informou que vai suspender as atividades presenciais na próxima semana. O motivo é o aumento de casos de covid-19 e de influenza na capital do Pará.

De acordo com a equipe, a medida visa preservar a saúde e integridade física dos jogadores e comissão técnica. Ainda segundo o time, o status das condições sanitárias será reavaliado constantemente e novas decisões serão avisadas.

Lions podem ter jogador na NFL

Nos últimos dias, o jogador o Remo Lions, Leandro Fonseca, foi escolhido pela National Football League (NFL) para participar de um período de testes nos Estados Unidos. Caso seja selecionado, o atleta poderá participar da maior liga de futebol americano do mundo.

De acordo com a NFL, os treinos começam em fevereiro. Lá, o jogador brigará com outros 13 atletas, de nove países, por vagas no International Player Pathway, uma espécie de programa, criado pela própria liga, para aumentar o número de jogadores não americanos e canadenses na NFL.