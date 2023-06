'Quenga' e 'seu lixo': ex-mulher descreve os abusos de Thiago Wild quando estavam casados

A impressionante vitória de Thiago Wild, atualmente classificado como número 172 no ranking de tênis, sobre Daniil Medvedev, o segundo colocado, na primeira rodada de Roland Garros na terça-feira (30/5), trouxe à tona novamente as acusações criminais contra o atleta.

Thiago Wild foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2021 por violência doméstica em um processo que corre em sigilo, movido pela influenciadora digital Thayane Lima, sua ex-esposa.

Capturas de tela de mensagens publicadas pelo jornal O Globo revelam o tipo de tratamento dispensado pelo tenista a Thayane. Ela afirmou que não esperou ser violentamente agredida para se afastar do marido, com quem manteve uma união estável por um ano e oito meses.

De acordo com Thayane, após uma discussão na presença de familiares, Thiago perdeu o controle. Ele chutou portas e exigiu que ela saísse de casa. A influenciadora já havia comunicado sua intenção de se separar ao descobrir as traições do atleta de 22 anos.

A reportagem revelou que Thiago demonstrou sua face violenta em relação à parceira. Inclusive, segundo ela, ele escolhia as fotos que queria que ela apagasse de seu perfil pessoal no Instagram e justificava dizendo que "mostravam as tetas". Em uma ocasião, ele disparou: "Você vai apagar as fotos de piranha?". Em seguida, fez uma ameaça: "Quando eu voltar, eu mesmo vou apagar".

Nas mensagens reveladas pela reportagem, o tenista chegou a admitir ser um "cara opressor e machista" e afirmou que ela sabia que ele era "pró-Bolsonaro". Além disso, através do aplicativo, ele expressou seu desejo de que ela não trabalhasse e não economizou nos insultos, chamando-a de "vadia", "cala a boca" e "lixo".