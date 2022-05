Paraense se prepara para segunda etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard

A paraense Alexandra Ereiro, uma das únicas representantes do Pará no bodyboard, se prepara para disputar a segunda etapa do Circuito Brasileiro da modalidade, que ocorre entre os dias 2 e 6 de junho, em Itacoatiara, Rio de Janeiro. Mesmo lesionada no ombro, a atleta conseguiu ficar em nono lugar na primeira fase do torneio, em abril.

“Meus treinamentos no mar estão parados desde que voltei da primeira etapa devido à lesão no ombro. Estou fazendo fisioterapia para diminuir a dor e vou voltar aos treinos dias antes do brasileiro”, relatou Alexandra.

VEJA MAIS

A paraense deve viajar no próximo dia 31 de maio para o Rio de Janeiro, onde voltará a treinar no mar. Mesmo com a lesão, Alexandra espera fazer uma boa competição, assim como fez em abril, e se garantir nas próximas fases.

“Estou muito feliz em voltar a vestir a lycra em Itacoatiara. Gosto do pico das ondas apesar de serem consideradas as mais pesadas do Brasil. Na primeira etapa já estava com a lesão e espero melhorar logo para voltar aos treinos e competir sem preocupação”, declarou a paraense.

Logo após a segunda etapa do brasileiro, Alexandra tem a terceira fase do Campeonato Mundial, o Wahine Bodyboard Pro, no Espírito Santo, entre os dias 20 a 26 de junho.