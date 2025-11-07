Paraense Rafael Ribeiro conquista título mundial de judô em Paris e chega ao tricampeonato

O judoca paraense Rafael Ribeiro, de 33 anos, venceu o Campeonato Mundial de Veteranos de Judô 2025, realizado em Paris, na França, considerado o maior da história na categoria. Competindo na classe M1 (30 a 34 anos) e categoria meio-pesado (-100kg), Rafael superou adversários de 14 países diferentes.

“Essa vitória reafirma que estou no caminho certo e mostra que é possível inspirar novas gerações a representar o judô paraense com valores, empenho e amor pelo esporte”, declarou Rafael em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

Natural de Belém, Rafael treina desde os 8 anos no Instituto Federal do Pará (IFPA), sob a orientação do professor Alam Saraiva. Ele também representa a Associação de Judô Rio Caeté, de Bragança (PA), e o Centro de Treinamento Stanley Torres, de Timon (MA). Apesar das parcerias, faz questão de reforçar suas origens: “Minhas raízes são totalmente paraenses, nasci, cresci e sempre treinei entre Ananindeua e Belém”, disse.

O título em Paris foi o terceiro mundial conquistado por Rafael na categoria veteranos, ele também possui uma medalha de prata, além de ter integrado a Seleção Brasileira Sênior em seletivas olímpicas e torneios internacionais.

“Treino todos os dias, sempre com foco em manter o ritmo competitivo. Sou faixa-preta de jiu-jitsu e participo de algumas competições para manter o corpo em atividade”, explicou.

Rafael Ribeiro na competição em Paris. (Foto: Arquivo Pessoal)

Próximos desafios

Mesmo após o título mundial, o paraense segue ativo no calendário nacional. Ele deve participar da Copa Fortaleza de Judô, no dia 22 de novembro, e pretende levar seus alunos para a competição. Em 2025, também conquistou o Campeonato Sul-Americano, em Assunção, e foi vice-campeão brasileiro.

“Comecei no IFPA e hoje sou professor. Quero que meus alunos vejam que é possível chegar longe com disciplina, respeito e amor pelo esporte”, concluiu o tricampeão mundial.