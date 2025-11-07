Paraense Rafael Ribeiro conquista título mundial de judô em Paris e chega ao tricampeonato Aos 33 anos, judoca se destacou entre atletas de 14 países se sagrou tricampeão mundial. Iury Costa 07.11.25 15h36 Rafael Ribeiro com a medalha de ouro. (Foto: Arquivo Pessoal) O judoca paraense Rafael Ribeiro, de 33 anos, venceu o Campeonato Mundial de Veteranos de Judô 2025, realizado em Paris, na França, considerado o maior da história na categoria. Competindo na classe M1 (30 a 34 anos) e categoria meio-pesado (-100kg), Rafael superou adversários de 14 países diferentes. “Essa vitória reafirma que estou no caminho certo e mostra que é possível inspirar novas gerações a representar o judô paraense com valores, empenho e amor pelo esporte”, declarou Rafael em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal. Natural de Belém, Rafael treina desde os 8 anos no Instituto Federal do Pará (IFPA), sob a orientação do professor Alam Saraiva. Ele também representa a Associação de Judô Rio Caeté, de Bragança (PA), e o Centro de Treinamento Stanley Torres, de Timon (MA). Apesar das parcerias, faz questão de reforçar suas origens: “Minhas raízes são totalmente paraenses, nasci, cresci e sempre treinei entre Ananindeua e Belém”, disse. VEJA MAIS GFTeam e Nova União garantem vaga na grande final do BJJ Clubes 2025 Paraense conquista título de Jiu-Jitsu nos EUA e sonha com o mundial Ana Beatriz Brandão celebra superação de dificuldades e busca inspirar novos jovens que sonham em viver do esporte O título em Paris foi o terceiro mundial conquistado por Rafael na categoria veteranos, ele também possui uma medalha de prata, além de ter integrado a Seleção Brasileira Sênior em seletivas olímpicas e torneios internacionais. “Treino todos os dias, sempre com foco em manter o ritmo competitivo. Sou faixa-preta de jiu-jitsu e participo de algumas competições para manter o corpo em atividade”, explicou. Rafael Ribeiro na competição em Paris. (Foto: Arquivo Pessoal) Próximos desafios Mesmo após o título mundial, o paraense segue ativo no calendário nacional. Ele deve participar da Copa Fortaleza de Judô, no dia 22 de novembro, e pretende levar seus alunos para a competição. Em 2025, também conquistou o Campeonato Sul-Americano, em Assunção, e foi vice-campeão brasileiro. “Comecei no IFPA e hoje sou professor. Quero que meus alunos vejam que é possível chegar longe com disciplina, respeito e amor pelo esporte”, concluiu o tricampeão mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave judo campeão mundial rafael ribeiro mais esportes judoca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES tricampeão mundial Paraense Rafael Ribeiro conquista título mundial de judô em Paris e chega ao tricampeonato Aos 33 anos, judoca se destacou entre atletas de 14 países se sagrou tricampeão mundial. 07.11.25 15h36 MMA Sport Club Campeão do UFC, Alex Poatan ‘fica pequeno’ ao lado de Zlatan Ibrahimovic 04.11.25 10h50 NBA Nets x Timberwolves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 03.11.25 20h00 NBA Pacers x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/11) pela NBA Indiana Pacers e Milwaukee Bucks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 03.11.25 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18