NFL: Jogador sofre parada cardíaca e jogo é suspenso nos Estados Unidos; vídeo

O atleta Damar Hamlin, do time de futebol americano do Buffalo Bills, sofreu uma parada cardíaca durante uma partida contra o Cincinatti Bengals, na noite de segunda-feira (2), pela NFL, em Cincinatti (EUA). O jogador sofreu uma pancada no peito e foi ao chão. Hamlin se levantou, mas caiu novamente, já desacordado.

Os médicos entraram no campo para atender Damar Hamlin. Ao perceberem a gravidade da situação, iniciaram a massagem cardíaca no atleta. Foram 10 minutos de atendimento no campo, até ser levado de ambulância para um hospital em Cincinatti (EUA). A partida foi suspensa.

Ainda há poucas informações sobre o estado do jogador. Apenas que Damar Hamlin tinha pulso, porém estava recebendo oxigênio artificial para conseguir respirar.