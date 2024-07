NFL: Jacoby Jones, ex-Baltimore Ravens, morre aos 40 anos

Jacoby Jones, ex-wide receiver dos Baltimore Ravens, morreu nos Estados Unidos, aos 40 anos, na madrugada deste domingo (14). A causa da morte não foi revelada.

A confirmação vei através das redes sociais.

A franquia membro de Maryland e que joga na divisão norte da AFC (Conferência Americana) da NFL lamentou a notícia e prestou sua homenagem ao ex-jogador: "Jacoby tinha a capacidade única de se conectar com todos que encontrava. Seu carisma, alegria e amor criaram uma presença única que poderia iluminar qualquer sala ou iluminar qualquer dia sombrio. Jacoby será lembrado por muito tempo não apenas por seu sucesso no campo de futebol, mas pelas conexões pessoais duradouras que fez com inúmeras pessoas na organização Ravens, na comunidade de Baltimore e em todas as áreas que ele chamava de lar. Compartilhamos nossas mais profundas condolências com a família de Jacoby enquanto todos nós processamos essa perda devastadora".

Jacoby Jones jogou nove temporadas na NFL, sendo draftado em 2007 pelo Houston Texans, por onde jogou até 2011. Assinou em 2012 pelo Baltimore Ravens, onde jogou até 2014. Depois, o wide receiver retornador atuou pelo San Diego Chargers e pelo Pittsburgh Steelers em 2015, e se aposentou em 2017, pelo Monterrey Steel.

Após a aposentadoria, Jacoby Jones foi treinador de wide receivers do Lane College, em 2018, além de ter treinado recebedores na Calvert Hall High School, em Baltimore, e tight ends na Morgan State, antes de ser contratado em 2022 como treinador de wide receivers na Alabama State. Em abril de 2024, Jones foi contratado como técnico principal e coordenador ofensivo do Beaumont Renegades, uma franquia de expansão do futebol americano indoor, prevista para começar a jogar em 2025.