Na Diamond League, Alison dos Santos supera campeão olímpico e vence prova dos 400m

O brasileiro Alison dos Santos, conhecido como Piu, alcançou a melhor marca na temporada de 2024 da prova dos 400 metros com barreiras. Na etapa de Oslo da Diamond League. O atleta atingiu 46s63 e superou o campeão olímpico de Tóquio, Karsten Warholm, que terminou em segundo.

Com a marca, Alison selou a melhor marca da temporada na prova. O brasileiro é um dos principais nomes do atletismo no país e uma das principais apostas para os Jogos de Paris. Em Tóquio, o corredor ficou bronze, além disso, é campeão mundial.

VEJA MAIS

Em 2022, Alison conseguiu o feito de vencer todas as etapas da Diamond League, contudo, o principal adversário, Warholm, não disputou, pois estava lesionado. Desta vez, os dois duelaram lado a lado em excelente forma física.

A competição serve como termômetro e preparação para as Olimpíadas de Paris, na França. Mesmo com a melhor marca do ano, o brasileiro já alcançou um tempo menor. Em Oregon, em julho de 2022, quando conquistou o ouro, o atleta terminou os 400m em 46s29. A expectativa é de que nos Jogos de Paris, o resultado seja repetido.