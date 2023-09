Morre torcedor que levou socos no rosto em briga durante partida da NFL; confira

Um incidente lamentável ocorreu nas arquibancadas do Gillette Stadium durante o jogo da equipe do New England Patriots contra o Miami Dolphins, válido pela NFL, no último domingo (17). O caso resultou na trágica morte de um torcedor. A vítima foi identificada como Dale Mooney, de 56 anos, que, segundo relatos, foi agredido com dois socos no rosto durante uma briga que teria sido iniciada por outro torcedor do Miami Dolphins.

Imediatamente após a agressão, Mooney foi encaminhado para um hospital, porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. As autoridades ainda não divulgaram a causa da morte, com os resultados da autópsia previstos para serem revelados durante esta semana.

Uma testemunha ocular do incidente, o torcedor Joey Kilmartin, detalhou como a briga que levou à tragédia se desenrolou.

"Ele [Mooney] estava na Seção 311 e acabou se envolvendo em um conflito com outro torcedor. Muitas pessoas tentaram separá-los, e parecia que alguém estava no meio deles. Em seguida, um homem com a camisa dos Dolphins se aproximou e desferiu dois socos na cabeça da vítima", relatou Kilmartin.

Até o momento, a identidade do torcedor responsável pelos socos não foi revelada, e a polícia está conduzindo uma investigação para esclarecer as circunstâncias do incidente. Vale destacar que o Miami Dolphins saiu vitorioso da partida, derrotando os Patriots com um placar final de 24 a 17.

Ambas as equipes, New England Patriots e Miami Dolphins, são rivais na conferência AFC Leste da NFL e se enfrentam pelo menos duas vezes por temporada, em jogos de alta rivalidade. Outras equipes, como o Buffalo Bills e o New York Jets, também fazem parte dessa conferência.