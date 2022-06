Ipixuna Fight Champions 13 acontece neste sábado

Com organização de Wemerson IFC, Ipixuna Fight Champions realiza a sua 13ª edição neste sábado (13), na cidade de Ipixuna do Pará, a partir das 19h30, no ginásio municipal Maria Pereira Freire. Serão cinco lutas de MMA profissionais, sendo duas por disputa de cinturão nas categorias peso-mosca e peso-galo. A luta principal do evento será entre Neguinho Furacão vs. Reimison Predador.

Ipixuna Fight Champions 13

Boxe

Yasmin Vs Raysa

Muay Thai

Lucas da Baixada Vs Matheus IFC

MMA

Lucas Azevedo Vs Wellington da Silva "Thai" Rômulo Rodrigues Vs Jean Rocha "Pezão" Rogério Tigre Vs Lucas Correa "Chuncky" Jaeliton Conceição "Jhon Rato" Vs Paulo Fernandes "Sonic" (cinturão da categoria peso-mosca Até 57 Kg) Rogério Monteiro " Vs Reimison Predador (cinturão da categoria peso-galo Até 61 Kg)

Sombra Fight Champions 26 neste sábado em Belém

O SFC (Sombra Fight Champions), com organização de Silmar Nunes, irá realizar a sua edição de nº 26 neste sábado(18), em Belém, a partir das 19h, no Centro de Treinamento F2, que fica localizado na avenida Dr. Freira, nº 3095 (Entre João Paulo II/Alm.Barroso). Ingressos já a venda no local do evento.

Thiago Salvaterra em ação no Jungle Fight 109

Atleta paraense natural da cidade de Salvaterra, na Ilha do Marajó, Thiago Nascimento "Salvaterra" representa as equipes Team Figueiredo/Carmem Casca Grossa e com o cartel profissional de 7 vitórias e 1 derrota, estará em ação neste domingo (19) no Jungle Fight 109, em Manaus.

Cristian Tourinho em ação neste sábado no Maranhão

O atleta Cristian Gonçalves Tourinho estará em ação neste sábado (18) no evento Pancada FC, que irá acontecer na cidade Açailândia, no Maranhão.O atleta, integrante da equipe Leão Team da cidade de Marituba (PA), terá como adversário o atleta maranhense Samuel Combat. A luta será na categoria peso mosca até 57 kg.

José Aldo enfrenta Merab Dvalishvili no UFC 278

José Aldo aceitou a missão de medir forças contra Merab Dvalishvili, em duelo previsto para acontecer no UFC 278 do dia 20 de agosto, em Salt Lake City (EUA).Apesar de ter chegado a um acordo verbal com Aljamain Sterling, através das redes sociais, para ser o próximo desafiante ao cinturão dos galos, José Aldo faz mais uma luta antes de enfrentar o campeão.

Neiman Gracie Vs Goiti Yamauchi no Bellator 284

O Bellator, em sua edição de nº 284, em Sioux Falls (EUA), terá o combate entre Neiman Gracie e Goiti Yamauchi, previsto para acontecer em 12 de agosto. Além de Gracie e Yamauchi, outros dois representantes brasileiros também estarão no Bellator 284. Weber Almeida encara o invicto Ilias Bulaid, enquanto que Bruna Ellen tenta emplacar sua segunda vitória seguida e mede forças com a ex-campeã Ilima-Lei Macfarlane.

Patricky Pitbull defende seu cinturão contra Sidney Outlaw no Bellator 283

Atual campeão peso-leve do Bellator, Patricky Pitbull já tem adversário definido para fazer a sua primeira defesa de título no Bellator. O brasileiro, irmão de Patrício Pitbull, detentor do cinturão peso-pena vai enfrentar Sidney Outlaw na luta principal do Bellator 283, evento que vai acontecer no dia 22 de julho, em Washington, nos Estados Unidos.