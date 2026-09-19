Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Minas vence Osasco por 3 sets a 1 e conquista a 1ª Brasil Cup de Vôlei Feminino em Belém

Equipe mineira fechou o placar em 3 sets a 1 na final no no Mangueirinho

O Liberal
fonte

Minas fechou o placar em 3 sets a 1 na final no Manguerinho (Minas / Reprodução)

O Minas conquistou a primeira edição da Brasil Cup de vôlei feminino neste sábado (19), no Ginásio Mangueirinho, em Belém. A equipe mineira obteve o título do torneio ao vencer o Osasco por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 25/22, 24/26 e 25/16.

A equipe de Belo Horizonte venceu as duas primeiras parciais da partida. O Osasco venceu o terceiro set por 26/24, reduzindo a diferença na pontuação geral. No quarto set, o Minas fechou o placar em 25/16 e encerrou o confronto.

A terceira colocação da competição ficou com o Fluminense, que venceu o Alianza Lima, do Peru, por 3 sets a 1 no jogo preliminar do sábado. A partida marcou a atuação do técnico do Fluminense, Facundo Morando, contra a equipe peruana pela qual havia conquistado dois títulos do campeonato nacional antes de assumir o clube carioca.

VEJA MAIS

image Minas e Osasco garantem vaga na final da Brasil Cup de Vôlei em Belém
Torneio será finalizado neste sábado (19) com a torcida paraense sendo o ponto alto da disputa no Mangueirinho

image Bicampeã olímpica, Thaisa exalta torcida paraense: 'Faz valer os anos em quadra'
Atleta do Gerdau Minas foi uma das mais festejadas na abertura do Brasil Cup Vôlei em Belém

image Torcedoras do Peru viajam a Belém para acompanhar o Alianza Lima; vídeo
Jackeline Rodrigues e duas amigas chegaram à capital paraense no dia 15 para a estreia da equipe peruana na Brasil Cup

Para chegar à final, o Minas venceu o Alianza Lima por 3 sets a 1 (parciais de 25/16, 21/25, 25/23 e 25/14) na sexta-feira (18).

A escalação do Minas, comandado pelo técnico Leandro Vissoto, teve Nowicka, Jhoevana, Ana Rudiger, Johnson, Luzia, Thaisa e Larissa. A líbero Nyeme não atuou por estar convocada para a Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano.

O Osasco, sob comando do técnico interino Cássio Leandro, iniciou a partida com Bechis, Stysiak, Amanda, Tifanny, Mayhara, Larissa e Key Alves. O time paulista também não contou com a líbero Marcelle, integrante da Seleção Brasileira na mesma competição.

A Brasil Cup reuniu Minas, Osasco, Fluminense e Alianza Lima em sistema eliminatório no Ginásio Mangueirinho. As comissões técnicas utilizaram o torneio para alterar esquemas táticos e conceder tempo de quadra às atletas antes do início do calendário de competições oficiais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esporte

Minas

Brasil Cup

Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

DiSPUTA

Minas vence Osasco por 3 sets a 1 e conquista a 1ª Brasil Cup de Vôlei Feminino em Belém

Equipe mineira fechou o placar em 3 sets a 1 na final no no Mangueirinho

19.09.26 21h39

Brasil na decisão

Minas e Osasco garantem vaga na final da Brasil Cup de Vôlei em Belém

Torneio será finalizado neste sábado (19) com a torcida paraense sendo o ponto alto da disputa no Mangueirinho

18.09.26 23h13

MMA Sport Club

Lenda do Jiu-Jitsu mundial, Mestre Ricardo De La Riva ministra seminário exclusivo na Bluefit Doca

Uma das maiores referências da arte suave e criador da famosa "Guarda De La Riva" estará em Belém no dia 19 de setembro para um treino histórico reservado aos alunos da rede.

16.09.26 15h06

MAIS ESPORTES

Paraenses são campeões mundiais de jiu-jitsu em Fortaleza

Kiko Fonseca, tetracampeão mundial, destaca a preparação ao longo da temporada para alcançar mais uma conquista internacional

15.09.26 18h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com novo treinador, Paysandu busca reação imediata contra a Inter de Limeira na Curuzu

Papão precisa pontuar no duelo que começa às 18h30 para continuar na disputa pelo acesso à Série B de 2027.

20.09.26 7h00

FUTEBOL

Thiago Carpini pode mudar estilo de jogo do Remo na Série A, avaliam jornalistas

Para Carlos Ferreira e Paulo Fernando, treinador terá desafios táticos e psicológicos na luta contra o rebaixamento

20.09.26 7h00

Camisa 33

Rony celebra gol contra o Remo e dedica à família: 'Emoção muito grande'

Atacante do Santos ressaltou que a vitória foi importante para dar moral após a queda na Sul-americana

19.09.26 22h15

São Paulo vence o Inter no MorumBis e dá resposta após eliminação na Sul-Americana

19.09.26 23h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda