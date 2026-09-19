Minas vence Osasco por 3 sets a 1 e conquista a 1ª Brasil Cup de Vôlei Feminino em Belém Equipe mineira fechou o placar em 3 sets a 1 na final no no Mangueirinho O Liberal 19.09.26 21h39 Minas fechou o placar em 3 sets a 1 na final no Manguerinho (Minas / Reprodução) O Minas conquistou a primeira edição da Brasil Cup de vôlei feminino neste sábado (19), no Ginásio Mangueirinho, em Belém. A equipe mineira obteve o título do torneio ao vencer o Osasco por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 25/22, 24/26 e 25/16. A equipe de Belo Horizonte venceu as duas primeiras parciais da partida. O Osasco venceu o terceiro set por 26/24, reduzindo a diferença na pontuação geral. No quarto set, o Minas fechou o placar em 25/16 e encerrou o confronto. A terceira colocação da competição ficou com o Fluminense, que venceu o Alianza Lima, do Peru, por 3 sets a 1 no jogo preliminar do sábado. A partida marcou a atuação do técnico do Fluminense, Facundo Morando, contra a equipe peruana pela qual havia conquistado dois títulos do campeonato nacional antes de assumir o clube carioca. VEJA MAIS Minas e Osasco garantem vaga na final da Brasil Cup de Vôlei em Belém Torneio será finalizado neste sábado (19) com a torcida paraense sendo o ponto alto da disputa no Mangueirinho Bicampeã olímpica, Thaisa exalta torcida paraense: 'Faz valer os anos em quadra' Atleta do Gerdau Minas foi uma das mais festejadas na abertura do Brasil Cup Vôlei em Belém Torcedoras do Peru viajam a Belém para acompanhar o Alianza Lima; vídeo Jackeline Rodrigues e duas amigas chegaram à capital paraense no dia 15 para a estreia da equipe peruana na Brasil Cup Para chegar à final, o Minas venceu o Alianza Lima por 3 sets a 1 (parciais de 25/16, 21/25, 25/23 e 25/14) na sexta-feira (18). A escalação do Minas, comandado pelo técnico Leandro Vissoto, teve Nowicka, Jhoevana, Ana Rudiger, Johnson, Luzia, Thaisa e Larissa. A líbero Nyeme não atuou por estar convocada para a Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano. O Osasco, sob comando do técnico interino Cássio Leandro, iniciou a partida com Bechis, Stysiak, Amanda, Tifanny, Mayhara, Larissa e Key Alves. O time paulista também não contou com a líbero Marcelle, integrante da Seleção Brasileira na mesma competição. A Brasil Cup reuniu Minas, Osasco, Fluminense e Alianza Lima em sistema eliminatório no Ginásio Mangueirinho. As comissões técnicas utilizaram o torneio para alterar esquemas táticos e conceder tempo de quadra às atletas antes do início do calendário de competições oficiais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte Minas Brasil Cup COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES DiSPUTA Minas vence Osasco por 3 sets a 1 e conquista a 1ª Brasil Cup de Vôlei Feminino em Belém Equipe mineira fechou o placar em 3 sets a 1 na final no no Mangueirinho 19.09.26 21h39 Brasil na decisão Minas e Osasco garantem vaga na final da Brasil Cup de Vôlei em Belém Torneio será finalizado neste sábado (19) com a torcida paraense sendo o ponto alto da disputa no Mangueirinho 18.09.26 23h13 MMA Sport Club Lenda do Jiu-Jitsu mundial, Mestre Ricardo De La Riva ministra seminário exclusivo na Bluefit Doca Uma das maiores referências da arte suave e criador da famosa "Guarda De La Riva" estará em Belém no dia 19 de setembro para um treino histórico reservado aos alunos da rede. 16.09.26 15h06 MAIS ESPORTES Paraenses são campeões mundiais de jiu-jitsu em Fortaleza Kiko Fonseca, tetracampeão mundial, destaca a preparação ao longo da temporada para alcançar mais uma conquista internacional 15.09.26 18h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com novo treinador, Paysandu busca reação imediata contra a Inter de Limeira na Curuzu Papão precisa pontuar no duelo que começa às 18h30 para continuar na disputa pelo acesso à Série B de 2027. 20.09.26 7h00 FUTEBOL Thiago Carpini pode mudar estilo de jogo do Remo na Série A, avaliam jornalistas Para Carlos Ferreira e Paulo Fernando, treinador terá desafios táticos e psicológicos na luta contra o rebaixamento 20.09.26 7h00 Camisa 33 Rony celebra gol contra o Remo e dedica à família: 'Emoção muito grande' Atacante do Santos ressaltou que a vitória foi importante para dar moral após a queda na Sul-americana 19.09.26 22h15 São Paulo vence o Inter no MorumBis e dá resposta após eliminação na Sul-Americana 19.09.26 23h27