Minas vence Osasco por 3 sets a 1 e conquista a 1ª Brasil Cup de Vôlei Feminino em Belém

O Minas conquistou a primeira edição da Brasil Cup de vôlei feminino neste sábado (19), no Ginásio Mangueirinho, em Belém. A equipe mineira obteve o título do torneio ao vencer o Osasco por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 25/22, 24/26 e 25/16.

A equipe de Belo Horizonte venceu as duas primeiras parciais da partida. O Osasco venceu o terceiro set por 26/24, reduzindo a diferença na pontuação geral. No quarto set, o Minas fechou o placar em 25/16 e encerrou o confronto.

A terceira colocação da competição ficou com o Fluminense, que venceu o Alianza Lima, do Peru, por 3 sets a 1 no jogo preliminar do sábado. A partida marcou a atuação do técnico do Fluminense, Facundo Morando, contra a equipe peruana pela qual havia conquistado dois títulos do campeonato nacional antes de assumir o clube carioca.

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Para chegar à final, o Minas venceu o Alianza Lima por 3 sets a 1 (parciais de 25/16, 21/25, 25/23 e 25/14) na sexta-feira (18).

A escalação do Minas, comandado pelo técnico Leandro Vissoto, teve Nowicka, Jhoevana, Ana Rudiger, Johnson, Luzia, Thaisa e Larissa. A líbero Nyeme não atuou por estar convocada para a Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano.

O Osasco, sob comando do técnico interino Cássio Leandro, iniciou a partida com Bechis, Stysiak, Amanda, Tifanny, Mayhara, Larissa e Key Alves. O time paulista também não contou com a líbero Marcelle, integrante da Seleção Brasileira na mesma competição.

A Brasil Cup reuniu Minas, Osasco, Fluminense e Alianza Lima em sistema eliminatório no Ginásio Mangueirinho. As comissões técnicas utilizaram o torneio para alterar esquemas táticos e conceder tempo de quadra às atletas antes do início do calendário de competições oficiais.