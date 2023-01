Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas desta sexta-feira 20/01

Os jogos de hoje, sexta-feira (20/01), da NBA, seguem com mais partidas da temporada oficial da liga de basquete, com a bola subindo para 18 equipes ao longo da noite. Confira os horários e onde assistir os duelos.

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Quais são os horários e os jogos de hoje da NBA?

Orlando Magic x New Orleans Pelicans - 21h - NBA League Pass Atlanta Hawks x New York Knicks - 21h30 - NBA League Pass Dallas Mavericks x Miami Heat - 21h30 - ESPN 2, Star+ e NBA League Pass Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors - 21h30 - NBA League Pass San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers - 22h - NBA League Pass Utah Jazz x Brooklyn Nets - 23h - NBA League Pass Denver Nuggets x Indiana Pacers - 23h - NBA League Pass

Jogos na madrugada do sábado

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies - 00h - ESPN 2, Star+ e NBA League Pass Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder - 00h - NBA League Pass

Onde posso assistir aos jogos de hoje da NBA?

As partidas podem ser acompanhadas na plataforma de streaming NBA League Pass. Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks x Miami Heat também serão transmitidos no canal ESPN 2 e no Star+.