Jogadores paraenses são convocados para disputar o Mundial de Basquete em cadeira de rodas

Depois de um adiamento, o Campeonato Mundial de Basquete em cadeira de rodas já tem datas definidas e será disputado em Dubai, nos Emirados Árabes, entre os dias 9 e 20 de junho deste ano. O Brasil estará presente no Mundial com os times masculino e feminino, e o Pará vai ser representado por seis jogadores convocados pela seleção em ambas as categorias.

Rildo Saldanha, foi o convocado para o time masculino do Brasil, enquanto Cleonete Reis, Débora Costa, Adrienne Souza, Vileide Brito e Perla Assunção, farão a representação no time feminino. Segundo Wilson Caju, técnico do time All Star Rodas, onde todos os seis atletas jogam, desde que receberam a convocação foram preparados treinos especiais para o Mundial. “A gente faz uma periodização para no Mundial eles chegarem a 80% da sua capacidade técnica e física, para que assim estejam bem. Antes do mundial, terão várias fases de treinamento”, declarou.

Os jogadores convocados para o masculino devem se apresentar no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro ainda em fevereiro. Já as jogadoras do feminino devem se apresentar somente em março. Ainda segundo Wilson Caju, essa não é a primeira vez que jogadores paraenses são convocados para a seleção brasileira. “Há tempos atrás, das doze jogadoras que serviam a Seleção, oito ou dez eram do nosso estado. A Seleção Sub-23, também já tinha colocado outros atletas. Sempre o All Star Rodas está colocando atletas na seleção”, disse.

Para ele, os atletas vão inspirar novos jogadores e abrir portas para que eles possam se dedicar no esporte. "Serve como exemplo para que outros atletas surjam, os atletas que estão lá podem treinar e se dedicar sabendo que são inspiração. Todo atleta sonha com uma seleção, em representar o seu país, e o os jogadores em cadeira de rodas do nosso estado ultimamente tem mostrado que tem esse grande potencial para chegar a seleção brasileira", declarou.

O time All Star Rodas, onde os jogadores convocados atuam, está aberto para inscrições de atletas a partir dos 12 anos para as categorias de base, de forma gratuita. Quem tiver interesse pode procurar o técnico Wilson Caju através do telefone: (91) 98076-4866.